İstanbul sele teslim 

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Yağış akşam saatlerinde ise etkisini artırdı. Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı. Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü. Kentte etkili olan sağanak ve su baskınları nedeniyle Arnavutköy'ün Haraççı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu'nun bahçesini de su bastı. Öğrenciler, öğretmenler ve okul idaresi personeli binanın içerisinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatalca'da yol çöktü

Çatalca’da ise yoğun yağıştan dolayı yol çöktü.

Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki kurulan semt pazarının bulunduğu alanda çöken yola, 2 araç düştü.

Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

