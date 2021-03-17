Ekonomiye katkısı olacak



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu önceki gün çıkan tartışma üzerine verilen aranın ardından nisap sorunu nedeniyle yarım kalan toplantısına dün devam etti.

Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.45'te başlayan toplantının gündeminde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu vardı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu UBP Milletvekili, Komite Başkanı Yasemin Öztürk okudu, tasarının oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi.

Özyiğit: Çalışmalar farklı

Rapor üzerine ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olduğu dönemde yaptığı çalışmalardan da örnekler verdi.

Özyiğit, o dönemdeki protokol çalışması ile şimdi gördükleri çalışmanın farklı olduğunu, hassasiyet belirttikleri noktaların değiştiğini, bunu kabul edemeyeceklerini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü’ne bazı yetkilerin verildiğini, bunun doğru olmadığını ifade eden Özyiğit, eleştirilerde bulundu, protokolde bulunmasını kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Protokolü madde madde değerlendiren ve görüşlerini dile getiren Özyiğit, arşivlerin açılmasını yanlış gördüğünü, iki devletin birbirinin arşivlerine girmesini doğru bulmadığını, araştırma yapılabileceğini ancak kopyalanmasının doğru olmadığını söyledi.

Özersay: Kâğıt üzerinde kalmamalı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, Türkiye ile yapılan kültürel işbirliği anlaşmasının gerekli maddeleri içerdiğini, olumlu maddeler bulunduğunu ifade ederek, kültürle ilgili olumlu gördüğü maddeleri okudu.

Özersay, kültür sanat etkinlikleri alanında yaşanan sıkıntıların aşılması için anlaşmanın kağıt üzerinde kalmamasının önemine işaret ederek, anlaşma ve maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, yasa tasarısına çekimser kalacaklarını sözlerine ekledi.

Erhürman: 13 ay sonra Meclis’e geldi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında kurumların yetkilerini Kıbrıs Türk halkından aldığına işaret etti.

Protokolün 13 Şubat 2020’de imzalandığına işaret eden Erhürman, protokolün imzalandıktan 13 ay sonra Meclis’e geldiğini söyledi, “Meclise gelmesine belli ki sizin açınızdan gerek yok” dedi.

Protokolün ne öncesinde Meclis’le görüşüldüğünü ne de sonrasında Meclis’le paylaşıldığını kaydeden Erhürman, bu durumun uygulamanın nasıl olacağına dair işaretler verdiğini dile getirdi.

Tufan Erhürman, protokolün 14’üncü maddesinde eğitim tarihinde, Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemiyle ilgili çalışmalardan bahsedildiğini ifade etti. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin adaya Osmanlı döneminde geldiğine işaret ederek, “Osmanlı dönemi öncesi de incelenecekse demek ki Güney de incelenecek” dedi.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk kültürünü tanıtacak filmlerin KKTC tarafından çekilmesi, ihtiyaç varsa bunun için maddi destek alınması gerektiğini dile getirdi, protokolde ise durumun bu şekilde görünmediğini anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iş birliğinden ziyade yetki devrine dönüşen metnin Meclis’le öncesinde paylaşılmadığı gibi yürürlüğe girdikten 13 ay sonra paylaşıldığını kaydederek bunun da kurumların görünmez hale getirilmesine örnek olduğunu belirtti.

Topal: Eğitime siyaset karıştırılmasın

Bağımsız Milletvekili Hasan Topal da eğitim konusundan siyasetin çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs’la ilgili bazı arşivlerin Ankara’da bulunabileceğini kaydeden Topal, Kıbrıs Türk sanatçılarının bilinmesinin önemine de işaret etti.

Töre: Manevi değerlere sahip çıkılmalı

UBP Milletvekili Zorlu Töre de söz alarak anlaşmanın bir zaruret olduğunu söyledi. Ortak Türk kültürüne işaret eden Töre, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Milli benlikten uzaklaşmamak gerektiğini dile getiren Töre, bu protokolün geçmişin araştırılması ve sonraki nesillere aktarılması adına önemli olduğunu anlattı.

Amcaoğlu: Gurur duyarak Meclis’e getirdim

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, tasarıyla ilgili konuşmasına anlaşma sürecinin TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in bakanlığı döneminde başladığını söyleyerek başladı ve anlaşmanın altında bir çapanoğlu aranmaması gerektiğini belirtti.

İnanarak ve gurur duyarak bu anlaşmayı Meclis’e getirdiğini söyleyen Amcaoğlu, sanatçılara bütçede ayrılan tutarla ülke kültür sanatının yaşatılamayacağına yapılan konuşmalarda dikkat çekilmemesinin trajik olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin KKTC kültür sanatını dünyaya açmak için maddi imkan sağladığını anlatan Amcaoğlu, istenip yapılamayanların bu protokolle hayata geçeceği kaydetti.



Saner: Askerler sırayla izne çıkarılıyor

Başbakan Ersan Saner de kürsüye çıkarak konuşmalara yanıt verdi. Bu gibi protokoller imzalanırken kimsenin Kıbrıs Türk halkının özgün kişiliğinden taviz vermediğini söyleyen Saner, amacın Kıbrıs Türk kültür sanatına destek vermek olduğunu belirtti.

Mükellef askerlerin izine çıkmaması konusunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’yla görüştüğünü belirten Başbakan Saner, askerlerin sıralı şekilde izne çıkarıldığı bilgisini aldığını açıkladı.

Başbakan Saner, PCR test süreçleri nedeniyle izine çıkabilme aralığının uzadığını kaydetti.

Turizm emekçilerinin eylemine de işaret eden Saner, pandemi sürecinin tüm dünyada ilk kez tecrübe edildiğini belirtti ve tüm dünyada hem ekonomilerin hem sağlık sistemlerinin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Atılan adımlar sayesinde 6 bin 395 öğrencinin adaya geldiğini söyleyen Saner, bunu ekonomiye katkısı olduğunu ifade etti.

Turizm açısından da çift aşılı ya da hastalığı geçirip antikor oluşturmuş kişilerin adaya gelmesiyle ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüşlerinin alındığını anımsatan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin konuyu değerlendirdiğini anlattı.

TÜRKSAT’a borç 254 bin dolar

KKTC’de yayın yapan tüm televizyon kanallarının TÜRKSAT’a uydu ücreti olarak 4 megabitlik yayın için ayda 9 bin dolar ödemesi gerektiğini, BRT’nin de 2 bin dolar uplink ücreti ödediğini belirten Başbakan Saner, tüm bunların 2018’den beri sürdüğünü ve şu anda 254 bin dolar borç biriktiğini anlattı.

Aslında uydu yayınlarının 31 Aralık’ta kesileceğini ancak zaman istedikleri için bugüne kadar gelindiğini belirten Başbakan Saner, 2018’e ait borca karşılık 1 buçuk milyon TL’nin ödeneceğini ve yollarına devam edeceklerini söyledi.

YYK üyeleri onaylandı

Meclis Genel Kurulu, Yayın Yüksek Kurulu üyeliğine önerilen isimleri oy birliğiyle onaylayarak dünkü çalışmalarını tamamladı.

Komite Başkanı Yasemin Öztürk, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği adaylarının değerlendirilmesine ilişkin raporu okudu.

Konuşmaların ardından siyasi partilerce Yayın Yüksek Kurulu üyeliğine önerilen tüm adaylar oylandı.

YYK’ya UBP’den önerilen Emir Hüseyin Ersoy, Feyzi Hansel, Yasemin Tanpınar, Şahap Tokatlı, CTP’den önerilen Direnç Civa Akgün ve Mert Özdağ, HP’den önerilen Ali Fahrioğlu ve Kemal Akkan Batman’ın üyelikleri oy birliğiyle kabul edildi.