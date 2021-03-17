Tek yol federasyon

İngiliz Muhafazakâr Parti Milletvekilleri Theresa Villiers, Roger Gale ve Matthew Offord’un, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerinin yer aldığı bir mektup gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs dostu” Muhafazakâr Parti milletvekillerinin, Raab’a gönderdikleri mektupta, Ada’nın yeniden birleşmesine yönelik Kıbrıs sorununun çözümünün, tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlıkla, iki kesimli, iki toplumlu federasyonu oluşturması gerektiği şeklindeki görüşlerini dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre milletvekilleri, federal çözümün, müzakerelerin başlangıç noktası değil Kıbrıs sorunundaki çabaların sonu olması gerektiğini dile getirdi.

Milletvekilleri ayrıca böylesi bir çözümün, sayısız BM kararıyla da uyumlu olduğunu Raab’a iletti.

Gazete mektubun, Rum Haber Ajansı tarafından görüldüğünü belirterek mektupta “Kıbrıs’ın iki devlete bölünmesi veya bir konfederasyonun kabul edilebilir sonuç olmayacağı” ifadesinin de yer aldığını yazdı.

“Özgür Girne Derneği’nden” mektup

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde sözde “Özgür Girne Derneği’nin”, “ABD’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olacağı” şeklindeki son açıklamasına bağlı olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e bir mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre dernek, Amerika’nın Kıbrıs sorunundaki politikasının değiştirilmesini talep etmesi için Blinken’e çağrıda bulundu.