DAÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çalışmalar sonuç verdi

DAÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Verilen bilgiye göre, yönetsel hizmetler, sözleşmeli, devamlı, sürekli ve işçi personel, DAÜ’ye bağlı Turizm Döner Sermaye, İç Hizmetler Döner Sermaye ile Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmeleri’nde görev yapan personel ve işçileri ilgilendiren TİS, DAÜ Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ VYK) ile DAÜ Rektörlüğü arasında yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen imza töreni ile imzalandı.
DAÜ Senato Toplantı Odası’nda imzalanan TİS’e, DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun ile Başkan Yardımcısı Kemal Karabulut imza koydu.
Törende, DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy ve sendika yetkilileri de hazır bulundu. Söz konusu sözleşme iki yıl süre ile geçerli olacak.
İmza töreninde konuşan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun birer konuşma yaptı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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