45 bin doz lazım

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı televizyon programında, gündemdeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fikri Ataoğlu programda, turizm emekçilerinin eylemine dikkat çekerek, Bakanlık bütçesinden sayı belirlenerek, bir yardım yapılması yönünde çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Akmasa da damlar bir dokunuş yapmak istiyoruz” dedi.

“Ülke turizmi artık bir şekilde açılması lazım” diyen Ataoğlu, “Turizm emekçilerine yönelik çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Turizm emekçilerini desteklemek amacıyla, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin hazırlamış olduğu 1500 ve 2 bin TL’lerin yanı sıra, Bakanlığın kendi bütçesinden katkı sağlama noktasındayız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “Herkese nasıl bir dokunuş yapabiliriz, nasıl bir katkı sağlayabiliriz yönündeki bu çalışmaları, turizm paydaşları ile birlikte hazırladık ve akmazsa damlar bir dokunuş yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“Turizmin açılması için…”

Fikri Ataoğlu, ülke turizminin bir an önce açılması gerektiğine vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz 10 Aralık itibariyle, Başbakan ve Sağlık Bakanı ile turizmin nasıl açılması gerektiği konusunda çalışmalarımıza başladık. Özellikle kapalı gruplara yönelik çalışmalarımız vardı ancak Sağlık Üst Kurulu’nun temkinleri nedeniyle, toplumun sağlığı için daha doğru olacağını düşünerek bu çalışmayı askıya aldık. İkinci dalganın gelmesi ile de zaten bu kararın ne denli doğru olduğunu da hepimiz gördük” dedi.

Turizm çalışanlarının aşılanması ile ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı ile istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ataoğlu, “Şu anda 14 bin 500 civarında turizm çalışanımız var ki bu rakam açılma ile birlikte 22 bin 500’e çıkacak. Yani bu da 45 bin aşı ihtiyacını ortaya koymaktadır” dedi.

Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı aşılama programına göre, turizm çalışanlarının aşılanmasının programlanması konusunda destek vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Alagadi’deki katran temizlendi

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanlığı, Alagadi sahiline vuran katranın temizlendiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail açıklarında meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle İsrail ve Lübnan kıyılarına ardından da kuzey sahil şeridine vuran katran, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Girne Şubesi personellerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla temizlendi.

Özellikle Kuzey sahilinin, Caretta Caretta kaplumbağalarının yoğun olarak yumurtlama alanları olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sahilin Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin özel koruma alanı olarak koruma altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Koruma altında olması dolayısıyla, Çevre Koruma Dairesi personelleri tarafından bölgede sürekli olarak denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmekte, yaşanan bu sızıntı dolayısıyla, denetimler sıklaştırılmış ve olası yeni sızıntılara karşı Çevre ve Koruma Dairesi personelleri tarafından gerekli olan temizleme çalışmaları gerçekleştirilecektir” denildi.