Önemli mesaj

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, katıldığı İsrail devlet televizyonu canlı yayınında, İsrail hükümetinin Kıbrıs sorununda her iki tarafa da eşit davranmasını istediklerini vurguladı.

Ertuğruloğlu, 50 yıllık müzakerelerin başarısız olmasının nedeninin, müzakerelerde Kıbrıs Türk halkının eşit şekilde muamele görmemesinden kaynaklandığını kaydetti.

Ertuğruloğlu programda, Kıbrıs sorunu, Anavatan Türkiye’nin desteğinin önemi ve İsrail hükümeti ile ilişkiler hakkında sorulan soruları cevapladı.

Kıbrıs sorununun, Türk ulusu için ulusal bir sorun olduğunu dile getirerek, Kıbrıs davasına Anavatan Türkiye’nin desteği ile devam ettiklerini söyleyen Ertuğruloğlu, İsrail hükümetinin Kıbrıs sorununda her iki tarafa da eşit davranmasını istediklerini vurguladı.

“KKTC hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusunda yeni bir çözüm politikası önermesi ve iki devletli çözümün önerilmesinin birleşik bir Kıbrıs hedefinin sonlandığı anlamına mı geldiğinin” sorulması üzerine Ertuğruloğlu, 50 yıllık müzakerelerin başarısız olmasının tek bir nedeni olduğunu dile getirerek, “Müzakereler eşit olmayan iki taraf arasında yapılmaktaydı. Rumlar ‘sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ gibi muamele görürken Kıbrıs Türkleri olarak olmamız gereken statüden farklı bir statüde muamele görüyoruz.” dedi.

Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafının, 1960 Cumhuriyeti’nin iki eşit siyasi ortağı olduğunun hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafı ile Kıbrıs Rum tarafı arasındaki ilişkinin, siyasi eşitlik temelinde oluşturulduğunu, bu ilişkinin azınlık-çoğunluk ilişkisi olmadığını anımsattı.

“İsrail hükümeti ile iyi ilişkiler istiyoruz”

“KKTC hükümeti ile İsrail hükümeti arasında gelecekte nasıl bir ilişki öngördüğünün” sorulması üzerine Ertuğruloğlu, İsrail hükümeti ile iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununda İsrail’in her iki tarafa eşit davranmasını beklediklerini kaydetti.