Son söz Cenevre’de

Güney Kıbrıs’ın hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak AB nezdinde patentinin alınmasına ilişkin konunun Nisan ayı sonunda kesin olarak kapanmasının beklendiği iddia edildi.

Politis gazetesi “Komisyon’un Üç Masası, Hellimin P.O.P Olarak Tescil Edilmesi Konusunda Sonuca Vardı-AB Tarafından Ismarlandı-Hellim 5+1 Zirvesinde” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi'nin, Avrupa Komisyonu'na hellimin, “menşe ismi korumalı ürün”(P.O.P) olarak AB tarafından tanınmasına ilişkin “ulusal meselenin” Nisan ayı içerisinde tamamen kapanmasının beklendiğini yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun üç masasının (komiserinin) müdahil olduğu istişarelerin geçtiğimiz hafta sonu tamamlandığını ancak bu sürecin korku filmini anımsatacak nitelikte olduğunu da yazan gazete, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Polonyalı Janusz Wojciechowski, Uyum ve Reformlar Komiseri Portekizli Elisa Ferreira ve Rum olan Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu’nun gruplarıyla birlikte ortaya çıkan sorunları aşmayı ve ayrıca siyasi ve hukuki boyutlarıyla bir konuyu kapatmayı başardığını belirtti.

Konunun, iki dosya ile ilgili olduğunu, birinin; P.O.P olarak ürünün tanınması diğerinin ise; Yeşil Hat Tüzüğü’nün düzenlenmesini gerektiren bitki sağlığı boyutlarıyla alakalı olduğunu belirten gazete çalışmalara, kısa bir süre önce Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in de müdahil olduğunu yazdı.

Sürece ilişkin yolun sonunun, sağlanan anlaşmanın AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması olduğunu yazan gazete, anlaşmanın onaylanması için, herhangi bir sorun yaratmayacağı görülen ilgili çoğunluğun gerekli olduğunu belirtti.

Türklere ihracat fırsatı doğacak

Gazete haberinde ayrıca hallumi/ hellim diye isimlendirilen ve sadece Kıbrıs’ta üretilen peynirin belirli standartlarda üretildiğini anımsatırken, KKTC’de üretilecek hellimin, Yeşil Hat Tüzüğü’nün öngörüleri aracılığıyla ilgili belge/sertifikayı alınmasıyla yurt dışına ihraç edilebileceğini yazdı.

Gazete hellim olayındaki sonucunun, AB’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin Nisan ayı sonunda yapılacak 5+1 konferansın başarı sağlaması için en iyi siyasi ortamı yaratma çabasıyla alakasız olmadığını da belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi peynir üreticileri ve hayvan besicilerinin, Avrupa ve Kıbrıs’ta yaşanan pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğini yazdı.

Bu iki sektör mensuplarının, Kıbrıs ve Avrupa’nın pandeminin kötü sonuçlarından kurtulması için bir mucize beklediğini yazan gazete iki sektör mensuplarının gazeteye yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Gazete Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerinden talebin azalması üzerine 6 bin tonu aşkın hellimin buzluklarda kaldığını vurguladı.

Habere göre sektör sahipleri durumun böyle devam etmesi halinde, adada bulunan toplam 30 bin inek nüfusundan yüzde 10’nun kesilmesi gerekeceğini kaydetti.