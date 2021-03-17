Çok önemli konferans

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok’un görüşmesinde Kıbrıs sorunu gündeme geldi. Korcok, Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konferansının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Korcok, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)ile ilişkilerinde negatif döngünün ortadan kalktığını belirterek, pozitif bir gündemin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu ve Korcok, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Korcok, Çavuşoğlu ile son derece iyi ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, dışişleri bakanlığı görevine atanmadan önce Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını ve görüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve ekonomi alanında son derece önemli reformlar başlattığını aktaran Korcok, bu reformların Türkiye ile AB ilişkilerini yakınlaştıracağını ve reformları destekleyeceklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu da görüştüklerini kaydeden Korcok, "Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki anlaşmanın aslında kolay erişilebilecek bir şey olmadığını ama çözümler bulunabileceğini ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da mutlaka teşvik edilmesi gerekiyor. Cenevre'de nisan sonunda gerçekleştirilecek 5+1 toplantısının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. BM Güvenlik Konseyi kararları burada değerlendirilecek. Slovakya kendi gücü dahilinde bu sorununun çözümüne katkıda bulunmak isteyen bir ülke" dedi.