Bir aylık ihtiyaç karşılandı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Unicap Ent. Ltd., SOS Çocukköyü Derneği’ne, bir aylık ihtiyaç olan domates bağışı yaptı.

Unicap Ent. Ltd. Direktörlerinden Havva Yetkili, Ayşe Tokel, Amber Ciddi Arabacı ve şirket hissedarı Gülcan Yalınca’dan oluşan heyet, bu çerçevede SOS Çocukköyü Ulusal Müdürü Refika İnce ile görüşerek, Çocukköyünün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çocukköyünün kurulduğu günden bu yana geçirdiği süreçleri anlatan İnce, 20 yılı aşkın devam eden operasyonlarının büyük oranda halktan gelen bağışlarla döndüğünü vurguladı.

SOS Çocukköyü Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız da, kuruma gelen düzenli bağışların içinde en çok ihtiyaç duyulanlardan birinin sebze bağışı olduğunu hatırlatarak, yapılan bağışın önemine dikkat çekti.

Siz de yardım edebilirsiniz

Öte yandan SOS Çocukköyü Derneği, bünyesinde bakım alan ve desteklenen 160 çocuk ve gencin temel ihtiyaçları ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilmek ve Covid-19’un yarattığı yeni normal dönemde uzaktan eğitim ihtiyaçlarını destekleyebilmek için düzenli bağış kampanyası başlattı.

Derneğe bağış seçenekleri ise şöyle açıklandı:

Online bağış için

SOS Çocukköyü Derneği’nin resmi internet sitesinde düzenli bağış sayfasını ziyaret ederek kredi kartından aylık çekim için başvuru yapılabiliyor.

https://soscocukkoyu.org/duzenli-bagis-yap/

SMS bağışı için

Faturalı hatlardan bağış miktarları için belirlenmiş anahtar kelimelerden biri seçilerek 4271’e kısa mesaj (SMS) gönderilebiliyor.

ABONE SOS20

ABONE SOS30

ABONE SOS40

ABONE SOS50

Kampanya hakkında detaylı bilgi 0392 225 70 17 numaralı telefondan alınabiliyor.

