"Elektrikler kesilecek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak gerekçesiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in batmak üzere olduğunu savunarak, Ekonomi Bakanı Arıklı’yı Kuruma borcu olanların elektriğinin kesilmesi için talimat vermeye çağırdı. Özkıraç, “Talimat verilmezse, gereğini biz yapacağız. Talimat verilsin, 24 saatte kasaları doldururuz” dedi.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu’nun yüzde 30 zam yapılmasına yönelik Bakanlar Kurulu’na yaptığı öneriyi değerlendiren Özkıraç, gündemi meşgul etmek için zam konusunun ortaya atıldığını savunarak, Bakanlar Kurulu’ndan zam kararı çıkmayacağına inandığını aktardı.

50 megavatlık yap-işlet-devret modeli ile bir elektrik santrali kurulacağı yönünde çıkan haberlere değinen Özkıraç, bu işten Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin haberi olmadığını öne sürerek, “Bir oyun oynanıyor” dedi. Sendikanın enerji politikalarının net olduğunu anlatan Özkıraç, yap-işlet-devret modellerine karşı olduklarını, yatırımdan yana olduklarını söyledi.

“Aksa’ya 294 milyon TL borç var”

Kıb-Tek’in Aksa’ya 294 milyon borcu olduğunu ifade eden Özkıraç, 294 milyon TL borcu olan bir kurumun yatırım yapma olanağı bulunmadığını belirtti. Yaşanan elektrik kesintilerine dikkati çeken Özkıraç, Aksa’nın Kurum’dan 294 milyon TL alacağı olduğu için kesintilerin yaşandığını belirtti. Özkıraç, gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve tüm yönetim kurullarının bu enkazın sorumlusu olduğunu vurguladı.

Ülkede yakıt sıkıntısının da büyüdüğünü ve yakıt ihalesinin sonuçlanmadığını kaydeden Özkıraç, ihalesiz olarak yakıt gelmeye devam ettiğini ve gelen yakıtın analiz sonuçlarını kimsenin bilmediğini söyledi.

Basın toplantısında El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif ve El-Sen Basın Sekreteri Kazım Sakinoğlu da birer konuşma yaptı.

