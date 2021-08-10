Rumlarda 3 can kaybı var

KKTC’de son 24 saatte yapılan 14 bin 603 test sonucu, 91'i yerel 100 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı, 54 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1 kişinin yurt dışından hava yolu, ülkeye geldiği, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 91 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 50’si Lefkoşa, 22’si Girne, 16’sı Gazimağusa, 2’si İskele, 1’i Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-9/ Metehan-1/ Cihangir-2/ Surlariçi-2/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Meriç-1/ Gönyeli-11/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-7/ Ortaköy-3/ Taşkınköy-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-3/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2 / Çağlayan-2

Girne: Girne Merkez-11/ Alsancak-2/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3/ Doğanköy-1/ Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Doğanköy-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-11 / Vadili-1/ Yeniboğaziçi-2/ Dörtyol-1/ Kurudere-1 /

İskele: İskele Merkez-2

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1.

Güneyde 3 can kaybı, 446 pozitif

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 427 test neticesinde 446 yeni vaka belirlendi 3 kişi de hayatını kaybetti.

72, 61 yaşlarındaki 2 erkek hasta ile 85 yaşındaki kadın hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 444’e, vaka sayısı ise 106 bin 428’e yükseldi.

Hastanelerde Coronavirüs tedavisi gören 278 kişiden 98’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.