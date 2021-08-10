Yok mu bunun çaresi!

Yeni ulaşıma açılan Haspolat-Hamitköy çemberinde, yeterli aydınlatma olmadığı için sürekli kaza meydana geliyor.

Kazaların en son örneği önceki gece sabah saatlerinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, yeni ulaşıma açılan Haspolat – Hamitköy çemberinde herhangi aydınlatmanın olmadığı alanda kaza meydana geldi. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çember kenarında kazılmış kanalda aracı ile yan yatar vaziyette durdu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KKTC’de 1 haftada 65 trafik kazası

Öte yandan KKTC’de son bir haftada meydana gelen 65 trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 - 8 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenlerden meydana geldi.

18’i Lefkoşa, 17’si Gazimağusa, 20’si Girne, 1’i Güzelyurt’ta ve 9’u İskele’de gerçekleşen trafik kazalarında toplam 956 bin 150 TL’lik hasar oldu.

Polis tarafından ülke genelinde aynı tarihler arasında yapılan trafik kontrollerinde toplam 6 bin 374 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 899 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (201), tehlikeli sürüş (11), dikkatsiz sürüş (30), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (76), s/ehliyetsiz araç kullanmak (17), alkollü araç kullanmak (29), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (142), trafik levha ve işaretlerine uymamak (122), trafik ışıklarına uymamak (3), muayenesiz araç kullanmak (24), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (30), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (11), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (2), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 197 diğer.”