Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabahın erken saatlerinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Polisin mahkemeye yansıttığı bilgilere göre, sabah 02.00 raddelerinde, komşusunun evine giren Kadirzade Gürler, uyumakta olan kadının eteğini kaldırıp okşamaya başladı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ifadesinde, “Köpek havlaması duyduğum için kapıyı açıp eve girdim” dedi.

Şikayetçi kadına hiç dokunmadığını iddia eden Kadirzade Gürler, mahkeme kararıyla 20 bin lira nakdi kefalet ödeyerek serbest kaldı. Polis, zanlının olay gecesi giydiği elbiselerin emare olarak alındığını belirtirken, ağırlıklı olarak ‘mülke tecavüz’ suçu üzerinde durdu.

Eteğini yukarı doğru çekti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 9 Ağustos 2021 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da, komşusu olan B.B isimli kadının evine, üzerinde anahtarı bulunan kapıyı açarak girdiğini ve “geceleyin” ev açma” suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının, uyumakta olan B.B isimli müştekinin, eteğini aşağıdan yukarı doğru çekip okşamak sureti ile cinsel saldırı suçunu işlediğini bildirdi.

Kaçarken resmini çekti

Polis, müştekinin durumu fark etmesi ile zanlının, giriş yaptığı yerden çıkarak evden uzaklaştığını aktardı. Müştekinin, zanlının ev içerisindeyken resmini çektiğini da belirten polis, konu resimle zanlının, eve girerek “mülke tecavüz” suçunu işlediğinin belirlendiğini ifade etti.

İlginç savunma

Zanlının, evinde tespit edildiğini anlatan polis, gönüllü ifade veren zanlının, köpek havlama sesi duyduğu için ev içerisine girdiğini iddia ettiğini belirtti. Polis, zanlının, olay esnasında giydiği kıyafetlerin de emare olarak alındığını aktardıktan sonra, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.