Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden Ahmet Gürcan Kurt, şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eski kız arkadaşını önce yere attığı, ardından vücudunun birçok yerine yumruk vurduğu, ayrıca boğazını sıktığı belirtildi. Zanlının “Seni öldüreceğim, elimde kalacaksın” diyerek tehdit ettiği de açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 25 Haziran 2021 tarihinde saat 00.00 sıralarında Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, kendisini işten çıkardığı ve alacağı olduğundan dolayı konuşmak için iş yerine giden eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının iş yerinin balkonunda genç kadını önce kolundan tutup yere attığını, boğazını sıktığını ve vücudunun birçok yerine yumruk vurduğunu ifade etti.

Seni öldüreceğim

Polis, zanlının darp esnasında eski kız arkadaşını “Seni öldüreceğim, elimde kalacaksın” diyerek tehdit ettiğini de açıkladı.

Olayın ardından yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, darp edilen kadının ise Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldüğünü, darp raporu alındığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye 6 Haziran tarihinde 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.