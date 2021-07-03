‘İki bölge’ işe yaradı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki araç kaçakçılığı Dikmen’de meydana gelen trafik suçuyla ortaya çıktı.

İddiaya göre; Barış Gül, Beyarmudu köyünden gümrüksüz olarak ülkeye soktuğu eski model Mercedes aracı, 4 bin 500 liraya hurdacı Hasan Şoförel’e sattı.

O da kardeşi Cuma Şoförel’le birlikte Rum plakasını söküp, yerine HU 990 plakası taktı.

Cuma Şoförel, 27 Haziran’da HU 990 plakasıyla aracı sürerken, Dikmen’de dikkatsiz sürüşten dolayı trafik polisine yakalandı.

Yapılan araştırmada aslında aracın HXT 712 plakalı Rum aracı olduğu belirlendi.

Bu gelişme üzerine Hasan Şoförel, abisi Cuma Şoförel ve Barış Gül tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, Gül’ün bir, Hasan Şoförel’in 2, Cuma Şoförel’in ise tam 23 sabıkası olduğu açıklandı. Ayrıca Cuma Şoförel’in 2’si kaçakçılık suçundan toplam 5 davasının da askıda olduğu belirtildi.

Dikmen’de tespit edildi

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Barış Gül’ün 25 Haziran tarihinde güneyden gümrük işlemi yaptırmadan araç getirdiğini söyledi.

Polis, zanlı Gül’ün aracı hurda niyetine Hasan Şoförel’e 4 bin 500 liraya sattığını ifade etti.

Polis, zanlı Cuma Şoförel’in araçla 27 Haziran tarihinde Dikmen’de dikkatsiz sürüş yaparken tespit edildiğini ifade etti.

Yapılan işlem sırasında Cuma Şoförel’in kullandığı HU 990 plakalı aracın gerçekte güneyden gümrüksüz olarak getirilen HXT 712 plakalı araç olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada Hasan ile Cuma Şoförel kardeşlerin Rum plakalı araca HU 990 plakasını yerleştirdiklerini belirlediklerini açıkladı.

Sabıkası şaşırttı

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, Barış Gül’ün bir, Hasan Şoförel’in 2, Cuma Şoförel’in ise 23 sabıkası olduğunu söyledi. Polis, ayrıca Cuma Şoförel’in 2’si kaçakçılık suçundan toplam 5 davasının da askıda olduğunu açıkladı.

Zanlıların tümünün KKTC vatandaşı olduğunu ifade eden polis memuru, gümrüksüz mal tasarrufu suçundan teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Barış Gül ile Cuma Şoförel’in 5’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarını belirledi. Mahkeme, Hasan Şoförel’in ise 3 bin TL nakit teminat yatırması bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.