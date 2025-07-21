Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üçüncü kez toplanacak. Toplantıda, yeni asgari ücretin karara bağlanması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Komisyon, çarşamba günü gerçekleştirdiği ilk toplantısında işçi ve işveren taraflarının asgari ücret önerilerini almış, devletin ilgili kurumları tarafından hazırlanan ekonomik verileri taraflarla paylaşmıştı.
Geçen Cuma günkü ikinci toplantıda ise yeni asgari ücret belirlenemezken, tarafların ortaya koyduğu rakamlarla ilgili oy birliğiyle gizlilik kararı alınmıştı.
İkinci toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, tarafların ortaya koyduğu rakamları Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile değerlendirmiş; konu daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınmıştı.
Gözler toplantıda
Hükümet, işçi ve işveren tarafı yeni asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya gelecek
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üçüncü kez toplanacak. Toplantıda, yeni asgari ücretin karara bağlanması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
YORUM EKLE
YORUMLAR
KKTCyi getirdiğimiz noktada Veren de Alan da memnunmudur yani ? 5bin değil 10bin 50bin verseniz de ne olacak KKTC İhya mı olacaktır acaba ! Kısır döngü maaş artışları TURİSTİN ve YATIRIMCININ gelmediği Pahalılığın tavan yaptığı pislikten ve Bakımsızlıktan girilemeyen KKTCye ne yarar ki ! Cebimizdeki eriyen TL’lerle fahiş Enflasyonla Ancak Türkiye’nin yardımları ile ayakta durmaya çalışan kapanıp kaldığımız KKTCde daha iyisini kim bekleyebilir ki verin gitsin işte 10bin verin 50bin verin 13’ler yetmez ise de 14’leri 15’leri verin Örtülü Örtüsüz ödenekleri verin ne olmuş yani burası KKTC değilmidir !