Denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Mutlu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti. Tümen Komutanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Öztürkler; Güler ve TSK kuvvet komutanlarını kabul etti

Öte yandan Savunma Bakanı Güler ve TSK kuvvet komutanları Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre kabulde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü hazır bulundu.

MSB'den 51'inci yıla özel videolu paylaşım

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 20 Temmuz 1974'te düzenlediği "Kıbrıs Barış Harekatı"nın 51'inci yılına özel videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımdaki videoda, Ada'da Rumlar tarafından zulme uğrayanların duygu ve düşüncelerini anlattıkları görüntüler ve zulmü belgeleyen fotoğraflar da yer aldı.