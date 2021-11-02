Emre’nin durumu ağır

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 3 kişi yaralandı. Ertuğrul Genç (22) isimli sürücünün viraja süratli girmesi sonucunda kontrolden çıkan araç önce beton su akarına ardından bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Emre Genç (21) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, Tolgahan Demir (22) ile Ertuğrul Genç ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 3 şahsın da Milletvekili Mesut Genç’in akrabaları olduğu belirtildi.

Milletvekili Mesut Genç, kaza geçiren gençlerin akrabası olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımında, özellikle kuzeni Emre Genç’in durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı, dua istedi.

Viraja hızlı girdi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün sabah 02.30 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu Zambak Tatil köyü yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki NT 460 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Kaplıca’ya doğru seyreden Ertuğrul Genç, viraja yaklaştığında süratini salim bir hadde düşürmeyip dikkatsizce viraja girdi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce yolun solundan yoldan çıkıp, yol kenarında bulunan beton su akarına çarptı.

Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden NT 460 plakalı araç demir bariyere vurdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ertuğrul Genç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan Demir ile Emre Genç yaralandı.



Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emre Genç daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’ne alındı.

Kuzeni için dua istedi

İkisi hafif bir ağı üç akrabası yaralanan Milletvekili Mesut Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dua istedi.

Genç şunları ifade etti

“Maalesef 3 akrabam elim bir trafik kazası geçirmiştir.

Kazada yaralanan 2 yeğenimin sağlık durumu iyi. Fakat amcamın oğlu kuzenim Emre Genç’in durumu ciddiyetini korumaktadır. Kafatasındaki kırıklar nedeniyle ivedi olarak ameliyata alınmış, gerekli müdahaleler yapılmıştır. Halen uyutulmakta olan kuzenim için dualarınızı istirham ederim.

Rabbim en erken zamanda şifasını verir ve onu bizlere, ailesine tüm sevenlerine bağışlar.”