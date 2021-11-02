Duyarsız avcılar gelişi güzel ateş açtı

Geçitkale bölgesinde avcıların açtığı ateş sonucu su isale hattı, yön ve trafik levhaları, ağaçlar zarar gördü.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bazı avcıların bölgeye verdiği zarara isyan etti.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 11:10

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztaş, “Her zaman paydaşı olmaktan gurur duyduğum, kendimi bildim bileli de içinde yer almaktan çok büyük zevk aldığım, avcılık camiası adına ne kadar kötü imaj” yorumunu yaptı. Çevredeki çöplerden delinmiş yön tabelalarına, yanmış ağaçlara kadar birçok tahribat görüntüsü paylaşan Öztaş, “Sizin gibiler bu nadide camianın üyeleri olamazsınız. Sadece eli silahlı vandallardan öteye gidemezsiniz. Bu ülkenin utanç kaynağısınız” dedi. Öztaş’ın sosyal medya açıklaması şöyle:“Yeni açılan av sezonu ile birlikte, kendini avcı diye niteleyen yaratıkların yapmış olduğu olumsuzluklarla mesaiye başladık. Her zaman paydaşı olmaktan gurur duyduğum, kendimi bildim bileli de içinde yer almaktan çok büyük zevk aldığım, avcılık camiası adına ne kadar kötü imaj… Sevgili dostlar su ihale hatlarına verdiğiniz zararlar, doğaya bıraktığınız köpekler, çevreye bırakılan çöpler ve hırsınızı çıkarttığınız ağaçlar, yön tabelaları için birçok insan günlerce mesai harcamak zorunda kalmakta, milli gelire büyük tahribat yapılmaktadır. Ne ara böyle bir toplum olduk biz. Çok üzgünüm ki sizin gibiler bu nadide camianın üyeleri olamazsınız. Sadece eli silahlı vandallardan öteye gidemezsiniz. Bu ülkenin utanç kaynağısınız…”