Heyecanlı bekleyiş

Ömer KADİROĞLU
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için önceki gün başlayan oy sayımı dün de devam etti.
Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan oy sayımında 40 masa kuruldu; sayım işleminde 20’den fazla kişi görev yaptı.
Önceki gün Güzelyurt, Lefke ve İskele bölgelerinden kazananların belli olduğu oy sayımında, dün de Girne ilçesinin sonuçları açıklandı.
Gazetemiz yayıma hazırlandığında Gazimağusa ve Lefkoşa bölgeleri için oy sayım işlemi sürüyordu.
Resmi olmayan sonuçlara göre 4 ilçede parti meclisi üyeliğini kazanalar şöyle;
Girne PM üyeleri
Atilla Mahmutoğlu
Hakan Denizalp
Sultan Sonay
Hüseyin Kayım
Halit Soytürk
Hasan Eratal
Hasan Uzun
Murat Karalar
Mehmet Terzioğlu
Mustafa Kırılmaz
Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)
Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)
Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)
Güzelyurt PM üyeleri
Ali Kandulu
Süleyman Aldağ
İnal Uzun
Türel Özdaş
Pembe Gertik (Kadın Kotası)
Fuat Özan (Genç Kotası)
Lefke PM üyeleri
Tahsin Sabit
Ömür Ekendal
Sonay Lord (Kadın Kotası)
Hasip Uluhan (Genç Kotası)
İskele PM üyeleri
Salahi Serakıncı
Halil İbrahim Orun
Ümit Dolu
Ramazan Arslan
Şahin Avcil
Emine Uzun (Kadın Kotası)
Özgün Aydıntan (Genç Kotası)