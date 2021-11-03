Heyecanlı bekleyiş

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için önceki gün başlayan oy sayımı dün de devam etti.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan oy sayımında 40 masa kuruldu; sayım işleminde 20’den fazla kişi görev yaptı.

Önceki gün Güzelyurt, Lefke ve İskele bölgelerinden kazananların belli olduğu oy sayımında, dün de Girne ilçesinin sonuçları açıklandı.

Gazetemiz yayıma hazırlandığında Gazimağusa ve Lefkoşa bölgeleri için oy sayım işlemi sürüyordu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 4 ilçede parti meclisi üyeliğini kazanalar şöyle;

Girne PM üyeleri

Atilla Mahmutoğlu

Hakan Denizalp

Sultan Sonay

Hüseyin Kayım

Halit Soytürk

Hasan Eratal

Hasan Uzun

Murat Karalar

Mehmet Terzioğlu

Mustafa Kırılmaz

Özge Kardana Atlı (Kadın Kotası)

Zalihe Damdelen (Kadın Kotası)

Tuğçe Altan (Gençlik Kotası)



Hüsrev Tancer (Gençlik Kotası)

Güzelyurt PM üyeleri

Ali Kandulu

Süleyman Aldağ

İnal Uzun

Türel Özdaş

Pembe Gertik (Kadın Kotası)

Fuat Özan (Genç Kotası)

Lefke PM üyeleri

Tahsin Sabit

Ömür Ekendal

Sonay Lord (Kadın Kotası)

Hasip Uluhan (Genç Kotası)

İskele PM üyeleri

Salahi Serakıncı

Halil İbrahim Orun

Ümit Dolu

Ramazan Arslan

Şahin Avcil

Emine Uzun (Kadın Kotası)

Özgün Aydıntan (Genç Kotası)