Trafik kabusu: 7 günde 79 kaza

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 79 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde ise toplam 7 bin 198 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 428 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik suçları arasında sürat ilk sırada yer aldı.

Sürati trafik levha ve işaretlerine uymamak suçu izledi.

Kazalar nedeniyle toplam bir milyon 8 bin 200 TL hasarın meydana geldiği belirtilirken, 79 kazanın 35’nin Lefkoşa’da meydana geldiği bildirildi.

Polis haftalık tabloyu açıkladı



Polis Basın Subaylığının haftalık trafik raporuna göre; Kuzey Kıbrıs’ta 25 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında 2’si ölümle, 24’ü yaralanmayla, 53’ü hasarla sonuçlanan 79 trafik kazası yaşandı.Kazalardan 24’ü süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip nedeniyle meydana geldi.Meydana gelen 79 trafik kazası nedeniyle toplam bir milyon 8 bin 200 TL hasarın meydana geldiği bildirildi. Polis açıklamasına göre; son 7 günde meydana gelen kazaların 35’i Lefkoşa, 17’si Gazimağusa, 13’ü Girne, 6’sı Güzelyurt, 8’i İskele’de meydana geldi.

428 sürücüye işlem

Öte yandan ilgili dönemde polis tarafından Kuzey Kıbrıs genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 198 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 428 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Ülke genelinde son bir haftada işlenen trafik suçlarının dağılımı şöyle;

“Sürat (95), dikkatsiz sürüş (18), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (45), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (9), alkollü araç kullanmak (18), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (59), emniyet kemersiz araç kullanmak (24), trafik levha ve işaretlerine uymamak (63), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (31), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (15), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 45 diğer.”