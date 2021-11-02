Öfkeli ve tepkili

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda eski kız arkadaşının evine gidip olay çıkardığı, tehditler yağdırdığı öne sürülen İbrahim Taşkıran şikâyet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eski kız arkadaşı 25 yaşındaki N.Y.’nin evine giderek, bağırdığı, olay çıkardığı belirtildi. Zanlının eski kız arkadaşına yönelik “Seni dünyaya rezil edeceğim. Önümden çekilin, eğer eve girmeme izin vermezseniz sizi öldüreceğim” diyerek, tehdit ettiği belirtildi. Zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını ifade edildi.

Eski kız arkadaşının kapısına dayandı

Soruşturmayı yapan polis, olayın 29 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşandığını söyledi. Polis, şiddet kullanma tehdidi, ithale-i lisanda bulunmak suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı İbrahim Taşkıran’ın eski sevgilisi olan N.Y.’nin ikamet etmekte olduğu adrese gittiğini açıkladı. Polis memuru, İbrahim Taşkıran’ın evin önünde genç kadının her iki kolunu sağa sola sallayıp, uygunsuz tavır harekette bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının bu esnada eski kız arkadaşına ağza alınmayacak küfürler söyleyerek, “Seni dünyaya rezil edeceğim. Önümden çekilin, eğer eve girmeme izin vermezseniz sizi öldüreceğim” diyerek, tehdit ettiğini anlattı.



Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Olayla ilgili ifadeler aldıklarını, soruşturmayı tamamladıklarını ifade eden polis, zanlıya okunacak davaların da hazırlandığını açıkladı.

Davasını kabul etmedi

Polis memuru, zanlı İbrahim Taşkıran’a yazılı dava tebliğ edildiğini ancak kabul etmediği beyanında bulunduğunu söyledi.

KKTC vatandaşı olan zanlının herhangi bir sabıkasının olmadığını ifade eden polis memuru, İbrahim Taşkıran’ın davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.