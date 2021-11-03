Elektriğe 10 milyon TL

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, sanayicinin kangrenleşen yaraları bulunduğunu ifade etti. Yeşil, KKTC’deki koşullar; girdi maliyetleri, işçilik, elektrik maliyetlerinin, sanayiciyi çok zorladığını belirtti. Devlet tarafından sanayicilere teşvikler verildiğini ifade eden Yeşil, 2020 yılında 10 milyon 274 bin TL elektrik teşviki verildiğini söyledi.

Yeşil, 12 ülkeye ihracat yapan 90’ının üzerinde firma bulunduğunu söyledi.

Fuarlara KKTC olarak katılmanın önemli olduğunu; fuarların görücüye çıkılan, güvenlerinin tazelendiği yer olduğunu belirten Yeşil, KKTC’de üretilen ürünlerin albenisi olan rekabet edebilir ürünler olduğunu vurguladı.

Sanayi Dairesi olarak 4 buçuk milyon kare civarındaki bir alanda KKTC’nin sanayisinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla uğraş verdiklerini kaydeden Yeşil, şunları ifade etti:

“17 sanayi bölgemiz var maalesef, itiraf etmek gerekir sanayi bölgelerimize çok ciddi anlamda gerçek sanayiciler giremediği için, çok kısıtlı sayıda sanayici faaliyet göstermektedir. Gerçek anlamda üretim yapan sanayicilerimiz genelde kendi özel yerlerinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Sanayicilik yapan tavuk üreten, birçok yurt dışı ihracatı yapan sanayicilerimiz de var. Biz sanayi bölgelerinde kısıtlı üretim, imalat, oto kaporta boya ahşap ve buna benzer hafif alanlarda görevler yapıyoruz”.

Sanayicilere yönelik devlet destekleri…



Sanayicilere yönelik olarak fuar katılımı destekleri yanında birçok devlet desteği olduğunu belirten Yeşil, www.sanayi.gov.ct.tr adresinden bu konularla ilgili bilgi alınabileceğini belirtti.Devlet tarafından sanayicilere elektrik teşvikleri de verildiğini ifade eden Yeşil, “2020 yılında elektrik için vermiş olduğumuz teşvik 10 milyon 274 bin TL’dir. 2021 Ocak-Ağustos ayları için 4 milyon 780 bin TL teşviklerimiz devam etmektedir. Bunun yanında ihracatı artırmaya yönelik devlet desteklerine baktığımızda ise geçen yıl 2020 yılında 2 milyon 345 bin TL, 2021 yılı Ocak- Ağustos ayları arasında ise 994 bin 790 TL destek verilmiştir” bilgisini verdi.Fuarlara katılan her bir firma için 8 bin Euro’ya kadar stant, kira, ulaşım, konaklama, taşıma, nakliye ve diğer masraflarının yüzde 75’ni karşıladıklarını söyleyen Yeşil, “Bu Bütçeyi ve ödemeleri Türkiye’nin katkıları ile yapıyoruz” dedi.

Alayköy arıtma tesisi…

Alayköy 1 ve 2’nin arıtma tesis imzasını attıklarını da ifade eden Yeşil, Ocak sonunda çalışmaların tamamlanacağını ve atık sorununun çözüleceğini söyledi.

Alt yapı yatırımlarıyla ilgili bu yıl 8 milyon 283 bin TL tutarında ihaleye çıkıldığını anlatan Yeşil, yerli istihdam ve üretim için ne gerekiyorsa yaptıklarını; bütçe verilirse bu destekleri arttırarak sağlamaya devam edeceklerini söyledi.