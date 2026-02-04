En önemli sorun pahalılık

Hükümet ve muhalefet arasında erken seçim tartışması alevlenirken, vatandaşlar geçim derdiyle uğraşıyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlardan bazıları, seçim yapılsa hükümet değişse yine de sorunların çözülmeyeceğini söyledi. Hayat pahalılığı, bozuk yollar, elektrik kesintileri, kamu yönetimindeki aksaklıklardan şikayet eden vatandaşlar, “bizim derdimiz seçim değil, pahalılık ve ülkede bitmeyen sorunlardır” dedi.

Ne dediler…?

Mustafa Deveci

“Erken seçim olsa da ülkede bir şey değişmeyecektir. Muhalefette kim varsa her zaman erken seçim istiyor. Ülkemizde Metehan Sınır Kapısı’nda, yollarda, trafikte sorunlar var. Önce bunları çözsünler. Ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Hükümet yetkilileri çıksın halkın arasına, sorunlara çözüm üretsin. Son 5 yıldır çarşıda ya da köylerde inceleme yapmadılar. Halkın sorunlarını dinlesinler. Sadece seçimden bir ay önce köy köy gezmeye başlarlar. Öncelikle yolları yapmaları lazımdır. Seyrüsefer ödüyoruz ama sürekli makiniste gidiyoruz. Karayolları Dairesi’nin adı var ama kendisi yok. Tabelalar ağaçlardan dolayı gözükmüyor. Sokak lambaları bazen gece gündüz yanıyor.”

Mehmet Ulak

“Seçim olsa ne olacak ki; bir şey değişmeyecek. 50 senedir bu ülkedeyiz, değişen hiçbir şey yok. Üç dönem iktidara gelen CTP, bir süre sonra iktidarı bırakıp kaçtı. Türkiye’den yardım gelmedikten sonra buradakiler ne yapacak? Tufan Erhürman seçim zamanı vaatlerde bulundu ama şimdi Rum tarafı hiçbirini kabul etmiyor.”

Cevriye Ulak

“Kıbrıs’ta bir ciğerci amca vardı, ‘Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı. Seçim olsa da hükümet değişse de sorunlar aynı kalacak. Ayrıca halkın derdi geçim değil pahaılık ve ekonomidir.”

Hamit Emmi

Hükümet kanadı ülke yönetme gücünü ve güveni, halkın gözünde de itibarını kaybetmiştir. Hırsızlık, rüşvet, sahte diploma işleri insanlarda hayal kırıklığı yarattı. Şu anda sistem çökmüş durumdadır. Onun için kesinlikle bir erken seçim olmalıdır. Sayın Başbakan Ünal Üstel’e soruyorum, Kıbrıs Türk halkı bu kötü günleri görmek için mi mücadele verdi? Ayrıca ben UBP örgüt başkanlığı da yaptım. Ülkenin geleceğinden çalanlar lütfen yönetimden gitsin.”

Teyfik Yürür

“Erken seçimin ne getireceğini, ne götüreceğini iyi hesaplamak lazım. Bu bizim Meclis zıvanadan çıktı. Onun için bir erken seçim şart oldu. Her gün bir olayla karşılaşıyoruz. Eczacıların olayı, torpil konusu, sahte diplomalar… Sonuçta millet bu olaylardan usandı. Kuzeydeki gıda fiyatlarındaki artışları düşürsünler, insanlar Rum tarafına alışverişe gitmesin. Kasap da, üretici de, hükümet de elini taşın altına koyacak; herkes biraz fedakârlık yapacak, et fiyatları biraz düşecek. Eskiden Rumlar kuzeydeki marketlere gelip 2 ya da 3 tane market arabasını doldurup öyle gidiyorlardı. Şimdi tam tersi biz Rum’a alışverişe gidiyoruz.

Türkiye’den gümrüksüz ürün getirilebilir. Ama kim yapacak; Tarım Dairesi’ne bakıyorsun, masa başında oturuyorlar. Veteriner Dairesi keza aynı; hayvanlara bakan yok, ta ki hayvanlar ölmeye başlayınca koşturuyorlar.”

Pembe Cebeciler

“Ülkenin neresine bakarsan bak hep aynı sorunlar vardır. Onun için en kısa sürede erken seçime gidilmelidir. Seçimde şu andaki bakanlardan hiçbiri kazanmasın. Beyarmudu’nda arsamıza temel atmamıza rağmen temelimizi yıktılar, başka birine verdiler. Çözüm aramak için belediye başkanından tutun en yetkili makama kadar gittik, kimse bir şey yapamadı. Hakkımızı gasp ettiler. Madem burada bir devlet var, neden bu sorunu çözmediler? Belediye inşaat ruhsatını tanımaz. Ödediğim inşaat ruhsatına rağmen belediye başkanı bu dosyayı kabul etmez.”

Refika Kasapoğlu

“Erken seçim kesinlikle olmalıdır. Yolların durumları çok kötü, araba süremez hale geldik. Köydeki yollar Lefkoşa’nın yollarından çok daha iyidir. Lefkoşa’ya bir başkent demek çok zor. Memur ve emeklilerimiz daha maaş artışı almadan her ürüne zam geldi. Ekmek mutfağın temel direğidir ve yüzde 20 zam geldi. Çevremizin çok daha temiz olması lazımdır. Lefkoşa’da çok elektrik kesintisi yok ama kırsal kesimde elektrik kesintisi sürekli yaşanıyor. İnsanları bıktırdılar. Elektrik sorununu çözmeleri gerekiyor.”

Sabahat Bektaş

“KKTC çok güzel bir ülkedir. Ülkemizde yabancı uyruklu insan çoktur. Sevgi bitti, saygı bitti. Mecliste bizi temsil edenlere baktığımızda bunu daha iyi görüyoruz. 40 yıldır burada yaşıyorum, ülke hiç iyiye gitmiyor. Özellikle son zamanlarda artan suçlardan dolayı ülkede huzur kalmadı.”

Beren Dağar

“Markete geldim, mesela çoğu ürünün fiyatı yüksektir. Bazı insanların umurunda olmayabilir ancak asgari ücretle geçinenler için büyük sorundur. Emekli insanlar bu maaşla zor geçiniyor. Ayrıca sürekli fiyatlar artıyor. Bu şekilde yaşamak mümkün değildir. Yollar büyük sorundur. Eğitim konusuna bakarsak, benim eğitim ücretim yıllık 360 bin TL’dir. Ulaşım konusunda sürekli sorun yaşıyorum. Elektrik sürekli kesiliyor. Sürekli zam yapılıyor ancak hizmet verilmiyor.”