Enflasyonda Fark büyük

KKTC İstatistik Kurumu, Kasım ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 0,81 olarak açıkladı.

Yayınlanan rapora göre; son bir yılda enflasyon oranı yüzde 36.37 oldu.

Güney Kıbrıs ise Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında yüzde 0.2 enflasyon oranıyla ilk sırada yer aldı.

Güney Kıbrıs’ın enflasyonla mücadele başarısından övgüyle söz edildi. AB üyesi ülkelerin enflasyon sıralamasında Romanya yüzde 8.4 ile son sırada yer aldı.

Kuzey enflasyonla boğuşuyor

KKTC İstatistik Kurumu, kasım ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 0,81 olarak açıkladı. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,89, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,37 artış kaydedildi.

Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,17 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda görüldü. Ulaştırma yüzde 3,72, Giyim ve Ayakkabı yüzde 3,06, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri yüzde 1,25, Çeşitli Mal ve Hizmetler yüzde 1,14, Eğlence ve Kültür yüzde 0,64, Sağlık yüzde 0,61, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar yüzde 0,44, Lokanta ve Oteller yüzde 0,37, Haberleşme yüzde 0,13 ve Eğitim yüzde 0,10 arttı. Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda ise yüzde 1,03 düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı Milli Piyango biletinde

Endekste yer alan 422 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış olurken, 115 madde çeşidinin fiyatı geriledi. Bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 66,67 ile Milli Piyango biletinde, yüzde 63,33 ile patlıcanda ve yüzde 37,78 ile magazin ve dergilerde görüldü. En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 57,71 ile marulda, yüzde 53,35 ile brokolide ve yüzde 38,46 ile salatalıkta gerçekleşti.

Güneyde enflasyon oranı yüzde 0.2

Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük enflasyon oranına sahip olarak öne çıktı. AB verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta enflasyon yüzde 0.2 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon sıralamasında listenin diğer ucunda Romanya yer aldı. Romanya’da fiyatlar yıllık bazda yüzde 8.4 artış gösterdi ve AB ortalamasının çok üzerinde bir seviyeye ulaştı.

AB genelinde enflasyon rakamları ise ülke bazında farklılık gösterdi.

AB üyesi ülkelerin enflasyon rakamları şöyle:

Avro bölgesi: 2.1

AB: 2.5

Kıbrıs: 0.2

Fransa: 0.8

İtalya: 1.3

Finlandiya: 1.4

Yunanistan: 1.6

Portekiz: 2.0

Danimarka: 2.1

Çekya: 2.3

Almanya: 2.3

Belçika: 2.5

Malta: 2.5

İrlanda: 2.8

Polonya: 2.9

Lüksemburg: 3.0

Hollanda: 3.0

Slovenya: 3.1

İsveç: 3.1

İspanya: 3.2

Litvanya: 3.7

Bulgaristan: 3.8

Slovakya: 3.9

Hırvatistan: 4.0

Avusturya: 4.0

Macaristan: 4.2

Letonya: 4.3

Estonya: 4.5

Romanya: 8.4





Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025, 10:15