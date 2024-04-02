EOKA’nın zulmü unutulmayacak

Başbakan Ünal Üstel, Rum tarafında 50’li yıllardan beri sergilenen tutumun değişmediğine işaret ederek, "Bundan dolayıdır ki iki taraf arasında bir çözüm ancak 'egemen eşitlik temelinde iki ayrı devlet' anlayışıyla olabilir" dedi.

Başbakan Ünal Üstel, EOKA terör örgütünün silahlı eylemlere başlamasının 69. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, vatan uğruna şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi; gazileri saygıyla selamladı.

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs adasının Yunanistan’a ilhakını hedefleyen EOKA terör örgütü, 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı eylemlere başlamış ve Kıbrıs’ta huzur ortamını kanla sulamıştır.

Faşist EOKA terör örgütü 'Kıbrıs Türk halkını imha planı' olarak bilinen Akritas Planı doğrultusunda gerçekleştirdiği silahlı eylemleriyle yüzlerce masum insanımızı katletmiştir.

Kıbrıs Türk halkını katliamdan ve soykırımdan geçiren EOKA, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunu 103 köyden de göç etmek zorunda bırakmıştır.

EOKA’nın düzenlediği bu hain saldırılar sonucunda Kıbrıs Türk halkı eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoru kullanılarak Rum devletine dönüştürülmek istenmiştir.

Kahraman ve fedakâr Kıbrıs Türk halkı ise faşist terör örgütü EOKA’nın yaşattığı karanlık, kötü ve ağır koşullu günlerden, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) öncülüğünde ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle destansı bir mücadele vermiş, Rumlara boyun eğmemiş, Türklük şerefinin ayaklar altında çiğnenmesine izin vermemiş ve Kıbrıs’ın bir Helen adası olmasını önlemiştir.

Töre: Güvencemiz Türkiye

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de “EOKA karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı bugünlere kadar direnişimizi ve istiklâlimizi sağlamıştır. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri'miz bizim güvencemiz olmaya devam edecektir.” dedi.

Töre, terör örgütü EOKA’nın silahlı eylemlerine başlamasının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Rum yönetimi kilisenin ve EOKA’cıların etkisi ve kontrolü altında olmaya devam ediyor” ifadelerine de yer verdi.

Töre, mesajında özetle şunları kaydetti:

“Kıbrıs adasını kana bulayan ırkçı, şoven Helenist EOKA örgütünün saldırıya geçtiği 1 Nisan 1955 tarihi Rum kesiminde bayram olarak kutlanmaktadır.

Rum yönetiminin liderleri EOKA gününde EOKA’ya yaptıkları övgülerle kendilerini ele vermektedirler. EOKA günü olan 1 Nisan’da kin, nefret, şiddet duyguları daha da yükselmektedir. EOKA karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı bugünlere kadar direnişimizi ve istiklâlimizi sağlamıştır. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri'miz bizim güvencemiz olmaya devam edecektir.”