Tümü Bangladeşli 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da para karşılığında sahte çalışma ön izni düzenleyen Bangladeşli Md Shafiqul ile Mubarak Mubarak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların sahte ön izinle Bangladeşli 7 kişinin ülkeye gelmesini sağladıkları belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlıların, 20 Şubat 2024 tarihinde, önceden düzenlendikleri sahte ön çalışma izin belgelerini, whatsapp uygulaması üzerinden, M.T. isimli müştekiye göndererek, sahtekarlıkla 30 bin TL ve 2 bin Euro para temin ettiklerini anımsattı. Polis, adlarına sahte form düzenlenen 2 kişinin KKTC’ye giriş yapmak için Ercan Havalimanı’na geldiğini ancak geri gönderildiklerini anlattı. Polis, Mubarak Mubarak’ın evinde yapılan aramada da 9 adet çalışma ön izin belgesi bulunduğunu, söz konusu kişilerin şu anda KKTC’de bulunduklarını ve çalışır göründüklerini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme Md Shafiqul’un 100 bin, Mubarak Mubarak’ın, 50 bin TL nakit teminat yatırması, Mubarak adına, ayrıca KKTC vatandaşı bir kefilin, 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.