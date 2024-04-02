Evraklar inceleniyor

Lefkoşa’da meydana gelen olayda patronuna ait 44 bin TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Meryem Kaçar hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının çalıştığı pastanede yaptığı işlemlerin ve hazırladığı evrakların incelendiği belirtildi.

İfadesinde parayı çaldığını kabul eden zanlının, 20 bin lirayı banka borcuna yatırdığını, 24 bin lirayı ise çeşitli yerlerde harcadığını söylediği belirtildi.

Polis, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastanede çalışan zanlının 28 Mart 2024 tarihinde zanlının iş yerinin üstünde patronuna ait eve yardım amaçlı gittiği esnada 44 bin TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, 44 bin lirayı çaldığını kabul ettiğini, 20 bin lirasını banka borcuna, diğer kısmını ise çeşitli yerlerde harcadığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca zanlının çalıştığı iş yerinden alınan bilgide 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında kasada 281 bin TL ciro olması gerekirken, 90 bin TL olduğunun öğrenildiğini, zanlının bu hususla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenen evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.