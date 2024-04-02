İki gencin katiline en fazla 7 yıl ceza

Ömer KADİROĞLU

Girne’de süratli ve dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada olay yerinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in ardından ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan Büşra Yavuz da 21 yaşında sevenlerine veda etti.

Sürücü Gökmen Güniken’in kaldırıma çıkarak, Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarpmasıyla gerçekleşen kazanın ardından yoğun bakıma alınan Yavuz’un dün sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın ardından tutuklanarak iki kez mahkemeye çıkarılan Gökmen Güniken, Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuluyor.

Soruşturma amaçlı tutuklu bulunan sürücü Perşembe günü mahkemeye çıkarılacak.

Sürücü ya tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılacak ya da cezaevine gönderilecek.

Zanlı, Fasıl 154 Ceza Yasasının 210’uncu maddesi uyarınca en fazla 7 yıl hapis öngören tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacak.

Ne olmuştu

Kaza 23 Mart 2024 tarihinde saat 17.00’de Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Yönetimindeki CS366 plakalı aracı aşırı süratli ve dikkatsiz süre, Gökmen Güniken önündeki YA 147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetmişti.

Zanlı, YA 147 plakalı aracın sağ tekerine çaparak, kaldırıma çıkmış Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarpmıştı.

Cihan Yüksel olay yerinde hayatını kaybederken, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya hastaneye kaldırılmıştı.