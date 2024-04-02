Sevincinden ağladı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta arkadaşının 15 yaşındaki engelli kızına arabasında ve evinde iki kez tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan 50 yaşındaki Bülent Ecevit Atasever aleyhine getirilen 4 davadan beraat etti.

Cezaevinde 35 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Atasever, sevinç gözyaşları döktü. “Adalet yerini buldu” diyen Atasever, kararın ardından serbest kaldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Yargıç, davanın duruşmalarında tanık olarak dinlenen psikiyatri ve psikologların 15 yaşındaki kızın 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğunu söyledikleri aktardı. Yargıç, mahkemede dinlenen 15 yaşındaki kızın sanığın araçta ve evde kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini anlattığını söyledi. Yargıç, doktor kontrolünden geçirilen kız çocuğunun geçmişten kalan bir cinsel deneyim yaşadığının belirlendiğini ancak olay tarihine yakın cinsel ilişki bulgusuna rastlanmadığının belirlendiğini açıkladı. Ağır ceza yargıcı, olayla ilgili kız çocuğunun annesi, üvey babası ve 2 tanığın ifade verdiğini ancak mağdurun dahil tüm ifadelerin çelişkili olduğunu açıkladı.

Yargıç, tecavüz iddiasının gerçekleştiği öne sürülen araç ve evdeki yatak çarşafının emare alınmadığını, bu husus sorulduğunda polisin inceleme yaptıklarını, bir bulguya rastlamadıkları için emare almadıklarını söylediklerini, ancak bu durumun tahkikat eksikliği olduğunu vurguladı.

Yargıç, tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu, kız çocuğunun ifadesinde teyit edilemeyen ve doğru çıkmayan hususlar bulunduğunu, tecavüzle ilgili DNA, Swap ve doktor raporu olmadığını belirterek, savcılığın tecavüz iddiasını ispat edemediğine vurgu yaptı.

Ağır ceza yargıcı, sanığı aleyhine getirilen 4 davadan beraat ettirdiklerini açıkladı.

Kararın ardından gözyaşları döken sanık 35 ay sonra serbest kaldı.