Şans eseri ucuz atlatıldı

Girne’de dün Bedreddin Demirel Caddesinde meydana gelen kazada salon araçla tanker çarpıştı. Yürekleri ağızlara getiren kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 1 Nisan 2024 tarihinde saat 15.30 sıralarında Girne'de Bedreddin Demirel Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde 33 DIK 92 plakalı Volvo marka birşetirilmiş araçla seyreden Sabahattin Budak(E-47) yolun solunu muhafaza etmeyerek, dikkatsizce çembere giriş yaptı. Sürücü bu esnada aynı istikamete sağ şerit içerisinde çembere giriş yapan Ahmet Güliçli (E-44) yönetimindeki ZNR 522 plakalı kiralık aracın sol yan kısmına çekmekte olduğu 33 ANJ 850 plakalı LTF marka Romörkün sağ yan kısmıyla çarptı. Sağa doğru savrulan ZNR 522 plakalı araç, Girne Belediyesine ait çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarparak önü batıya bakar vaziyette çember üzerinde durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ZNR 522 plakalı araçta 150 bin TL, 33 ANJ 850 plakalı romörkte 10 bin TL tahmini hasar oluştu.