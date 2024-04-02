Üst limitler belirlendi

KKTC Merkez Bankası, bugünden itibaren Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden tatil günleri de dahil olmak üzere günün her anında para transferi yapılabileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, çalışma günlerinde Merkez Bankası tarafından belirlenen saatler dışında ve tatil günlerinde EÖS üzerinden para transferi yapılabilmesi için banka müşterilerinin Internet bankacılığı kanallarını kullanıyor olmaları gerekecek.

Çalışma günlerinde Merkez Bankası tarafından belirlenen saatler içinde yapılacak para transferlerinde tutar sınırı bulunmazken, bu saatler dışında yapılacak para transferlerinde tek seferde 50 bin TL ve bin 500 sterlin/ ABD doları /euro üst limit uygulaması bulunacak. Bankalar bu limitler üzerinde olmamak kaydıyla kendi üst limitlerini belirleyebilecek.

“Tatil günleri para transferi yapılabilecek”

Açıklamada, dijitalleşmede kaydedilen gelişmeler ve banka müşterilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, EÖS’ün 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek bir yapıya dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların tamamlandığı dolayısıyla banka müşterilerinin bugünden itibaren, tatil günleri de dahil olmak üzere, gün boyu para transferi yapabileceği kaydedildi.

EÖS 7/24 kesintisiz para transferi yapılabilecek bankalarla ilgili bilgi verilen açıklamada, makul bir süre içinde tüm bankaların sisteme dahil olacağı bildirildi.

Sisteme dahil olan bankalar; Albank Ltd.,,Asbank Ltd., Creditwest Bank Ltd. K. İktisat Bankası Ltd. K. Kapitalbank Ltd, K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd., K. Vakıflar Bankasi Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Novabank Ltd., Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., Universal Bank Ltd., Yakın Doğu Bank Ltd. olarak açıklandı.

Müşterilerden alınacak ücretlere üst sınır belirlendi

Çalışma günlerinde Merkez Bankası tarafından belirlenen saatler dışında ve tatil günlerinde EÖS üzerinden para transferi yapılabilmesi için banka müşterilerinin internet bankacılığı kanallarını kullanıyor olmaları gerekeceği kaydedilen açıklamada, çalışma saatleri dışında işlem yapmak isteyen banka müşterilerinin, bankalarına başvurarak bu kanallara erişim imkanı sağlamaları gerektiği belirtildi.

Öte yandan yabancı para işlemlerde, 2 bin UABD doları /sterlin/euroyu geçmeyen para transferlerinde, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlerde en fazla 1 ABD doları/sterlin/euro; şubelerden yapılan işlemlerde ise en fazla 4 ABD doları/sterlin/euro.2 bin ABD doları/sterlin/euro üzerindeki para transferlerinde, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlerde, en fazla 25 ABD doalrı/sterlin/euro olmak üzere, işlem tutarının on binde beşi (yüzde 0,05) oranında; şubelerden yapılan işlemlerde, en fazla 100 ABD doalrı/Gsterlin/euro olmak üzere, işlem tutarının on binde yirmisi (yüzde 0,20) oranında, EÖS ücreti alınabilecek.

Transferlerde bankalarca herhangi bir ücret alınmayacak

Mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetinden birinin sunulmaması veya bu kanallar için işlem limiti uygulaması nedeniyle şubelerden hizmet alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, müşterilere, para transferinin hangi kanaldan yapıldığına bakılmaksızın, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlere ilişkin azami tutar ve oranlar uygulanacağı belirtildi.

EÖS üzerinden hesaba gelen transferlerde ise bankalarca herhangi bir ücret alınmayacağı kaydedildi.