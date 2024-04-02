Ömer KADİROĞLU

Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma” suçlamasıyla tutuklanan Serdinç Maypa dün ek süre talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından teminatla serbest kaldı. Mahkeme, zanlının teminatla serbest kalmasının soruşturmaya etki edemeyeceğini belirtti.

Ek tutuklama talebiyle gerçekleştirilen duruşmada olgular aktarıldı. Özel Soruşturma Biriminde görevli Müfettiş Faysal Güden, Serdinç Maypa’nın özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ilk etapta Müteahhitler Birliği, Kıb-Tek, Kalkınma Bankası ve iki farklı sigorta şirketinin şikâyeti üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kişisel verileri ihlal edilen 8 kişinin daha şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, 11 kişiden 8'inin zanlının 12 Mart'ta Müteahhitler Birliği'ne ait belgeleri ifşa ederken yurtdışına kaçacağını iddia ettiği kişilerden oluştuğunu belirtti.

Emareler inceleniyor

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan inceleme sonucu 2 bin 586 kişiyle zanlının chat görüşmesi yaptığını, ayrıca 28 bin 223 adet fotoğraf tespiti yapıldığını kaydetti. Polis, sosyal medyada zanlıya ilişkin çıkan videolar ile ilgili de ses örneği aldıklarını açıkladı. Polis, 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının ofis olarak kullandığı yer ile evinde bulunarak emare alınan 226 belgenin tek tek incelenerek sınıflandırıldığını, 24 âdetinin farklı devlet kurumlarına ait özel yazışmalardan oluştuğunu belirtti. Polis, ele geçirilen belgeler arasında Müteahhitler Birliği'ne ait amblemli İngilizce bir belge bulunduğunu ancak bu belgenin sahte olabileceğini, Birlik ile yaptıkları görüşmede tüm yazışmalarını Türkçe yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Sağlık Bakanlığı da şikayetçi olacak

Polis, Maypa’nın evinde koronavirüs salgını nedeniyle hastanede tedavi gören ve içinde kişisel bilgilerin yer aldığı bin sayfalık defterle ilgili de ayrı bir soruşturma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının da zanlından şikâyetçi olacağını bildirdiğini kaydetti. Polis, covid ile ilgili belgelerin kim veya kimler tarafından zanlıya verildiğine dair Lefkoşa Devlet Hastanesinde araştırma yapıldığını, belgeleri veren suç ortakları ile ilgili yeni tutuklamalar yapılabileceğini kaydetti. Polis, zanlının cep telefonuyla ilgili dökümlerin henüz hazır olmadığını, dökümler ortaya çıktıktan sonra zanlının suç ortakları ile tanık olarak dinletilecek kişilerin yanı sıra 2 bin 586 kişiyle iletişim içinde olduğu da dikkate alındığında serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığının olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının 24’ü devlet daireleriyle ilgili ele geçirdiği birçok belgeye nasıl ulaştığının araştırıldığını belirterek, 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Avukatı itiraz etti

Maypa’nın Avukatı Ünver Bedevi, tutukluluk talebine itiraz etti. Bir senaryo üretilerek Maypa’nın tutuklandığını iddia eden Bedevi, müvekkilinin basın mensubu olduğunu, adam öldürmediğini, kamu yararı gereği gerçekleri ortaya çıkardığını savundu. Bedevi, müvekkilinin "sipariş ve talimatla" içerde tutulmaya devam etmek istendiğini iddia etti. Bedevi, zanlının covid ile ilgili bilgileri ise karantina koşullarını ortaya koymak için elinde bulundurduğunu söyledi.

Bedevi, zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti

Savunmanın iddiaları üzerine polis, kimsenin başkalarının kişisel verilerini her ne sebep olursa olsun ele geçirmeye, tasarruf etmeye, ifşa etmeye hakkı olmadığını, polis teşkilatı içerisinde kişisel verileri alanların dahi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ifade etti.

Yargıç ek tutukluluk talebini reddetti

Aktarılan olguların ardından kararını açıklayan mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalara etki edebileceğiyle ilgili yeterli olgu olmadığını ifade ederek, polisin ek süre talebini reddetti.

Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Maypa, 15 Ağustos 2023 tarihinde Kalkınma Bankasının özel bir şirkete verdiği krediyle ilgili yönetim kurulu kararını, 1 Ağustos 2022 ve 21 Mart 2024 tarihleri arasında 12 farklı yayın yaparak, 2 sigorta şirketinin devletin resmi daireleriyle yaptığı yazışmaları,22-26 Mart 2024 tarihleri arasında Kıb-Tek’in arıza raporunu, 12 Mart tarihinde özel bir firmanın işçi getirmek için Müteahhitler Birliğine yaptığı ve üzerinde şahıs bilgilerinin bulunduğu yazılı başvuruyu ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.