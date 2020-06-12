Türkiye’de can kaybı 4 bin 763

Türkiye'de Coronavirüsten son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 4 bin 763, vaka sayısı 174 bin 23 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 190 test yapıldı, 987 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta hayatını kaybederken, bin 21 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, vaka sayısı 174 bin 23, vefat sayısı 4 bin 763 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 266, iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu.

Tedbirleri terk etmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık, vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirlerin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

153 bin hanede test yapılacak

Bu arada ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu antikor testi uygulaması, 7 ilde başladı.

Sağlık ekipleri, Ankara’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde belirlenen hanelere giderek, test için numune alma işlemi yaptı.

Sağlık görevlileri, belirlenen listedeki ailelerin kapısını çalıp, antikor testi uygulaması için geldiklerini söylerken, uygulamayı kabul eden hane ferdinin cep telefonuna bakanlıktan mesaj gelmesi sağlandı.

Ardından PCR testi için burundan numune ve kan örneği alındı. Antikor testi uygulananlara 2 gün içinde e-nabız uygulaması ya da ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden sonucu öğrenebilecekleri bildirildi.

Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan diş hekimi Ezgi Doğan Seçkin, şöyle konuştu:

“153 bin hane TÜİK´in özel bir sistemi aracılığıyla seçildi. Bu sistemde seçilen adreslere giderek kapıları çalıyoruz.

Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var.

PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor.

Biz bu çalışmayı Ankara genelinde 4 bin hanede uyguluyoruz. Testlerin sonuçları 2 gün içerisinde çıkıyor.

2 gün içerisinde e-nabız üzerinden testlerinin sonuçlarını öğrenebiliyorlar ya da ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak bilgi alabilirler.”

