Ercan ‘Tam bir kaos’

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya paylaşımında Antalya ziyareti dönüşü yaşadığı QR kodu kaosunu ve yabancı öğrenciler ile turistlerin maruz kaldığı karmaşayı anlattı.

Ercan’dan çıkışta sadece aşı kartı göstererek, çıkış yaptığını, Türkiye’de ise muhaceret kontrolü dışında başka bir uygulamaya takılmadığını ifade eden Sarıçizmeli, esas sorunun geri dönüşte yaşandığını belirtti.

Dönüşte Antalya Havalimanı’nda aşı kartı ve PCR kontrolü yapıldığını ifade eden Sarıçizmeli, şunları aktardı:

“Biz uçağa alınmak istemiyoruz. Ercan çıkışta sorun yaşamadığımız PCR belgelerimizle, QR kod olmadığı için uçağa alınmıyoruz.

KKTC Sağlık Bakanlığı direktifi böyleymiş. Bu arada PCR belgemizi bize veren KKTC kurumları. Tartışma ve 5 gün karantina koşulu ile son dakika uçağa yetişiyoruz.

Uçakta Sağlık Bakanlığı’nın çok amatörce ve sadece Türkçe olarak hazırlattığı bir belgeyi dolduruyoruz.

Turist ve yabancı öğrencilerin şaşkın bakışları görülmeye değer. Ercan muhacerete giriş tam bir kaos. Üst üste yığılmalar ve görevlilerin ‘Geç be bura, bura beeee!’ bağırmaları içinde bir birine şaşkın şaşkın bakan yabancı turist ve gençler zaten yabancı bir ülkeye gelmenin endişesini yaşayan öğrenciler. Sağlık Bakanlığı görevlilerini geçiyorsunuz ilk. ‘Görüldü’ diye bir mühür vuruyor uçakta doldurduğumuz belgeye. Neyi ‘gördüğünü’ sormak istedim, vazgeçtim. Arkası muhaceret memuru. Sağlık görevlisinin gördüğü belgeyi bir de o görüyor. Sonra mor bir not kağıdına ismimi yazıp mühür vuruyor. ‘Çıkışta polise gösterin’ diyor. Polise mor not kağıtçığımızı gösterip ülkemize giriyoruz sonunda.

Ben şaştım desem yanlış olur. Alışığız ne de olsa. Ama bu şartlarda hiçbir mecburiyeti olmayan turist ve öğrenci getirmek hayal ötesi. Bu kadar anlamsız prosedür ve gereksiz bürokrasi bizi bir adım öteye taşımaz. Yine kendi ayağımıza sıkmaya devam. Şaşırmadım, vallahi şaşırmadım. Sadece üzüldüm…”

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021, 10:23