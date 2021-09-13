Fiyatlar hiç böyle olmamıştı

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da her hafta kurulan açık pazarda bazı meyve-sebzelerin yüksek fiyatları dikkat çekti. Pazar tezgâhına satışa sunulan ürünlerin bazılarının fiyatı cep yaktı. Bamya kilosu 20 liradan satışa sunulurken, domates 12, fasulye 20 TL, yerli zeytin 15, limon 10 liradan alıcı bekledi. Fiyatların geçtiğimiz haftaya nazaran değişmediği gözlemlenirken, özellikle ithal meyvelerin yüksek fiyatları dikkat çekti. Armut, nektarin ve şeftali kilosu 18 liradan tezgaha kondu, yerli portakal ise 10 liradan satışa sunuldu. Pazarın en pahalı meyvesi ise kilosu 30 liradan kivi oldu.

Son iki haftanın fiyatları şöyle:

05-09-2021 12-09-2021

Bamya: 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Salatalık: 10 TL (3 kilosu) 5 TL (2 Kilo)

Soğan: 6 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Patates: 5.50 TL (Kilosu) 6 TL (Kilosu)

Portakal: 10 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)

Şeftali: 17 TL (Kilosu) 18 TL (Kilosu)

Domates: 12 TL (Kilosu) 12 TL (Kilosu)

Armut: 17 TL (Kilosu) 18 TL (Kilosu)

Muz: 9 TL (Kilosu) 10 TL (Kilosu)

Nektarin: 17TL (Kilosu) 18 TL (Kilosu)

Mantar: 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Patlıcan: 8 TL (Kilosu) 8 TL (Kilosu)

Fasulye 20 TL (Kilosu) 20 TL (Kilosu)

Havuç: 6 TL (Kilosu) 7 TL (Kilosu)

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021, 10:23