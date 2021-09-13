Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesi trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre kaza; saat 21.00 sıralarında Lefkoşa'da Şht. Mustafa Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki GE 062 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden Ahmad Ghassan Ahmad Al Shoshe (E-21) yolun sonunda bulunan cezaevi ışıklarına geldiği zaman önünde seyreden ancak kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Yasin Salahi

(E-39) yönetimindeki KJ 707 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan KJ 707 plakalı araç da önünde durmakta olan Cavit Özuyanık (E-36) yönetimindeki NB 803 plakalı aracın arka kısmına vurdu.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan GE 062 plakalı araç solundaki toprak banketin üzerinde durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.