Korku verdi

Suna ERDEN

Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kabarık bir sabıka kaydı bulunan Cihangir Tip, yine rahat durmadı. Zanlı bu kez komşusunun evine girerek, anahtarlarını çaldı.

Komşusunun arabasının ve evinin anahtarlarını çaldığı tespit edilerek tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada hırsızlık olayının Güzelyurt’a bağlı Bostancı bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Cihangir Tip’in 11 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında komşusu M.E.’ye ait ikametgâhın batıya bakan kilitsiz mutfak kapısını açıp içeriye girdiğini söyledi. Polis memuru, zanlının oturma odası içerisinde bulunan M.E.’ye ait Honda marka aracın anahtarını ve 2 adet kapı anahtarını çaldığını belirtti.

Polis zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan anahtarların emare olarak alındığını ancak araç anahtarının henüz bulunamadığını mahkemeye aktardı.

Polis, sokağı gören kameraların inceleneceğini belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021, 10:24