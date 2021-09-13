Sürat felaket getirdi

Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen motor kazasında 39 yaşındaki sürücü Veli Umut Erkal ağır yaralandı. Polis açıklamasında Erkal'ın aşırı süratli ve dikkatsizce seyir halinde olduğunu belirtti.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, PT 678 plakalı motosiklet ile dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonunda yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal'ın kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021, 10:23