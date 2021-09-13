Mucize eseri kurtuldular

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Gazi Mustafa Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Müslüm Yelmez ve Mehmet Gür isimli sürücüler kazayı hafif yaralarla atlatırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada Müslüm Yelmez’in kaza anında 119 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisten alınan bilgiye göre kaza 12 Eylül 2021 tarihinde saat 00.45 raddelerinde Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaza, yönetimindeki MY 978 plakalı salon araç ile seyreden Müslüm Yelmez’in karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi ve bu esnada karşı istikametten gelen Mehmet Gür yönetimindeki GC 466 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Çarpmaya müteakip GC 466 plakalı araç kontrolsüzce yoluna devam edip gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Gazimağusa Belediyesine ait bordür taşlarına vurup, refüj üzerinde bulunan selvi çiçeklerine çarparak hasara uğrattı.

Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü de hafif yaralandı. Yapılan soruşturma sonucu Müslüm Yelmez’in kaza anında 119 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.