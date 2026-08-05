Erdal Şanlıdağ  Trafik Müdürü oldu

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla Polis Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 147 personelin görev yeri değiştirildi. Nakiller kapsamında 5 polis müdürü ile farklı rütbe ve birimlerde görev yapan 142 personel yeni görev yerlerine atandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görev değişiklikleri kapsamında 5 polis müdürü, 5 polis müdür muavini, 11 polis başmüfettişi, 1 itfaiye başmüfettişi, 6 polis müfettişi, 9 polis müfettiş muavini, 3 itfaiye müfettiş muavini, 13 polis çavuşu, 1 itfaiye çavuşu, 75 polis memuru, 7 itfaiye memuru ve 11 sivil hizmet görevlisi yeni görev yerlerine nakledildi.

Görev değişiklikleri kapsamında İdari Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ Trafik Müdürlüğü'ne, İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne, Güzelyurt Polis Müdürü Enver Erem İskele Polis Müdürlüğü'ne, Trafik Müdürü Cem Kayabaşı İdari Polis Müdürlüğü'ne, Adli Polis Müdürü Hüseyin Kafa ise Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne atandı.

Polis müdür muavinleri arasında da görev değişiklikleri yapıldı. Gazimağusa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cemil Başkut, İskele Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı'na, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Karabaşak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı'na, Adli Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hakan Haksoy, Adli Polis Müdür Vekilliği'ne, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amiri Erkut Efendi ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Açıklamada, ilçe ve bölüm müdürleri ile müdür yardımcılarının görev değişikliklerinin 19 Ağustos'tan, diğer personelin görev değişikliklerinin ise 21 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.