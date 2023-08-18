Eren Soygür hayata gözlerini yumdu

Aslen Baflı olup, Lefkoşa’da ikamet eden Eski Su Dairesi Müdürlerinden Eren Soygür 17 Ağustos (dün) Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Çevresince çok sevilen Soygür’ün vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Soygür’ün cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023, 12:34