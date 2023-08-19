Ayinler devam edecek

Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırı’nda, görevli papazın yanına giderek Kelime-i Şahadet getiren ve bu olayı cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada servis eden Mehmet Erol Muvali’ye güneyden sert tepkiler geldi.

Rum basını, Muvali hakkında soruşturma başlatıldığına da dikkat çekti.

Bu arada Apostolos Barnabas Manastırı Baş Keşişi Yoannis Yoannu, Rumların yıl içerisinde birçok kez burada ibadet etme fırsatı bulduğunu açıkladı. Yoannu, ayinlerin devam edeceğini vurguladı.

Haber, Rum basınında şu başlıklarla yer aldı:

Haravgi: Apostolos Andreas’ta Çekilen Video Polise Şikâyet Edildi.

Fileleftheros: Apostolos Andreas Manastırında Saygısız Video.

Alithia: Apostolos Andreas’ta Çekilen Videoya Tepki.

Baş Keşiş açıklama yaptı

Apostolos Barnabas Manastırı Baş Keşişi Yoannis Yoannu, Rumların yıl içerisinde birçok kez Apostolos Barnabas Manastırı’nda ibadet etme fırsatı bulduğunu açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Yoannu Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) ilgili sorusuna karşılık “her ayın ilk cumartesi günü Havari Barnabas’ın mezarı üzerinde, Şubat, Eylül, Ekim ve Aralık aylarının üçüncü gününde Manastır içerisinde ayinler düzenlendiğini” söyledi. Müdavimlerinin, manastırda yapılan bütün ayinlere katıldıklarını belirterek “oraya köklenmiş olmalarından ve Havari Barnabas’a hürmet göstermelerinden dolayı” teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023, 09:39