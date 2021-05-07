Anneler Günü’nde sokağa çıkma yasağı devam

Sağlık Üst Kurulu, dün Coronavirüs önlemleri kapsamında aldığı ek tedbirleri açıkladı.

Kurul, Pazar gününe denk gelen Anneler Günü’nde de sokağa çıkma yasağının sürmesine karar verdi.

Ramazan Bayramı’nda ise sokağa çıkma yasağı saat 21.00’e kadar kaldırıldı ancak eğlence yerlerinin açılmasına izin verilmedi. Ziyaretler ise kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi.

Açılım kapsamında ise sadece gece kulüpleri ve internet kafeler ele alındı. Kurul,18 Mayıs’ta internet kafelerin, 27 Mayıs’tan itibaren de gece kulüplerinin açılacağını bildirirken, uzun süredir kapalı olan sinema salonları, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları gibi birçok işletme hakkında ise karar üretilmedi.

Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

27 Mayıs’tan itibaren sokağa çıkma yasağı her gün için 22.30-05.00 arası olacak.

Yeni ek tedbir kararları

Sağlık Bakanlığı, dün toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı yeni kararların uygulanmasını kararlaştırdı. Buna göre, Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

27 Mayıs’tan itibaren sokağa çıkma yasağı 22.30-05.00 arası olacak

Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde yukarıda belirtilen saat 21.00’dan başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildi.

Bayram nedeniyle bir defaya mahsus ek charter seferler

Ayrıca, otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceği kaydedildi.

Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12 Mayıs’ta 6 uçuş, 13 Mayıs’ta ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Çiçekçiler Anneler Gününde online hizmet verebilecek

9 Mayıs Pazar günü Anneler Günü olması nedeni ile bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçilerin sadece çevrim içi(online) sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet verebilecekleri bildirildi.

27 Mayıs’tan itibaren işletmelerde canlı müzik yapılabilecek

Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27 Mayıs’a kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran,meyhane,park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verildi. Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27 Mayıs’tan itibaren canlı müzik yapılabileceği açıkandı.

Bazı ülkelerden ülkeye gelişler durduruldu

Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24 Mayıs’tan itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkeye gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verildi.

Takım sporları

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17 Mayıs’tan itibaren başlanması uygun bulundu. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütnamenin imzalanacağı kaydedildi.

Bayram yerleri kapalı

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması kararlaştırıldı.

Bayramda sadece çekirdek aile ziyaretleri yapılacak

Ülke bulaşın tekrar artmasını engellemek amacıyla Bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanması uygun bulundu.

Deniz gezi teknelerinin, 17 Mayıs’tan üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeleri uygun görüldü. Tur teknesinde görev yapan personelin yedi günde bir PCR testlerini yineleyecekleri, ayrıca belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

İnternet kafeler 18 Mayıs’tan itibaren açılacak

İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17 Mayıs’a kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görüldü ve 18 Mayıs’tan itibaren internet kafelerin açılmalarına karar verildi. İnternet kafelere giriş yapan kişilerin kayıt altına alınacağı ve kişilerin bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecekleri belirtildi. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işyeri kapatılabilecekleri vurgulandı.

Gece kulüpleri 27 Mayıs’ta faaliyetlerine başlayacak

Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27 Mayıs’tan itibaren faaliyetlerine başlamalarına da karar verildi.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs’tan itibaren yapılmalarına karar verildi.

Karantinasız girişler için 10 Haziran’dan itibaren değerlendirme yapılacak

Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran’dan itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacağı açıklandı.

Market, mağazaları ve restoranların açılış saatleri

Marketlerin 07:00-20:00 saatleri arasında, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetlerin/sektörlerin 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhanelerin ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet verecekleri belirtildi.

Mevcut bazı kararlar

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

-Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

-Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemlerin 08:00-20:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

-Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

-Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır.

-PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir. Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir.

-İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

-Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

-Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir. Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

-Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

-Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinde doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor veya fatura göstermeleri gerekmektedir.

Ayrıca ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmeleri gerekmektedir.

-Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Ancak sağlık amacı ile geçiş yapan hasta ve refakatçisi doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor ve fatura göstermeleri gerekmektedir.

-Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir.

Güneye gidiş gelişler

-Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat:20:00’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulanslar transit geçiş yapabileceklerdir. Bunun dışındaki geçişler karantinaya tabi olacaktır.

-Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

-BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

-Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme v.b. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir.

-Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.

-Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeni ile yapılmaması önerilir. Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik v.b. etkinlikler kesinlikle yapılmayacaktır.

Ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetleri ise azami olarak 10 kişi ile sınırlandırılacaktır. Aksinin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

-Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır.

-Ülkemizde toplu ibadetlerin ve iftar yemeklerinin yapılmamasına karar verilmiştir.

-Karantina kapasitesi göz önüne alındığında, Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 10:43