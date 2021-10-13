Erhürman: Işık sönmeyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Haziran 2022’de yapılacak yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam akşam Geçitkale’de devam etti.

Etkinlikte, Geçitkale’nin 7 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Hasan Öztaş’ın, önümüzdeki yerel seçimlerde de CTP adayı olarak, yeniden yarışa gireceği duyuruldu.

Etkinlikte, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yeniden aday olan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuşma yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bereketli bir dönemin kendilerini beklediğini kaydetti.

Ülkenin çok karanlık günlerden geçtiğini ve çok büyük bir karanlığa mahkum edilmeye çalışıldığını savunan Erhürman, ekonominin yerlerde süründüğünü öne sürdü. Erhürman, “Halkın derdini zerre umursamayanlar, ülkenin kurumlarının itibarını yerle bir ediyor, sarsıyor. Bu ülkenin gailesini çekmiyorlar” diye konuştu.

Geçitkale’nin 7 sene önce ve şimdi nerede olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Erhürman, “Geçitkale’de Hasan Öztaş’ın ekibiyle birlikte, tırnaklarıyla yerleri kazıyarak, ortaya çıkarttıkları ışığı söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Öztaş: Sefayı değil cefayı paylaştık

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, bu zorlu yarışta yanında olan herkese teşekkür etti.

Bölgeye sevdalı herkesle, sefayı değil cefayı paylaşmak için bir arada olduklarını ifade eden Öztaş, “Bu güzelliğimizi seçim sonrasında da sarmaş dolaş bir sevgiyle kutlayabilmek umuduyla” diye konuştu.

Hiç bitmeyecek bir heyecanla yola çıktıklarını kaydeden Öztaş, “Gün kişisel hesapların günü değil. Gün, yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün, bu ülkede layık olmadıklarımıza dur demek için bölgemiz için kenetlenme günüdür” ifadelerini kullandı.