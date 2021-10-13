‘Para yok’

Ömer KADİROĞLU

Hayvancılık Dairesi, kuzeyde güneye oranla balık tüketiminin düşük olduğunu belirtirken, balık satışı yapanlar bunun nedenini iki faktöre bağladı. Pandemi nedeniyle balık fiyatlarının arttığını belirten balıkçılar, aynı zamanda halkın alım gücünün de salgın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Balıkçılar, pandemide yaşanan kapalılık döneminde ülkeye öğrenci ve turist gelmediğini, bu nedenle de satışların çok düştüğünü söyledi.

Diyalog’a konuşan balıkçılar “Fiyatlar yükseldi, halkın cebindeki para eridi. Böylelikle balık alımı azaldı” dedi.

Balıkçılar, ülkede balık fiyatlarının yüksek olmasının nedenini ise tutulan ürünlerin Rum tarafına satılması olduğunu ifade etti.

Ne dediler;

Abidin Çolak (Balıkçı Abidin)

“Pandemi öncesinde balık satışları iyiydi ancak salgınla birlikte düştü. Çoğu yerin kapalı olması, öğrenci ve turistlerin olmaması bir de vatandaşların alım gücğnğ kaybetmesi nedeniyle düşen balık satışlarının ülkeye gelişlerin yeniden başlamasıyla düzeleceği inancındayım. Benzinden market fiyatlarına kadar artışların yaşanması vatandaşların zorlanmasına neden oluyor. Balık fiyatları pandemi öncesine göre şimdi yükseldi. Bazı balıklar yurt dışından geliyor ve dövize bağlı olarak getirildiği için fiyatları yüksek oluyor. Türkiye’den gelen ve adadan temin edilen balıklar vardır. Yurt dışından gelen balıklarda bir sıkıntı yaşamıyoruz ancak buradan temin ettiğimiz balıklarla fiyat yönünde sıkıntılarımız oluyor. Balık burada az çıkıyor. Çıkan balığı da Rum tarafına vermeyi tercih ediyorlar ve biz satacak balık bulamıyoruz. Bulduklarımız da Rum’a satılan fiyata yakın bize satılıyor. Hal böyle olunca da adada çıkarılan balıkların fiyatları yüksek oluyor. Geçtiğimiz gün bir istatistik açıkladılar ve adada Rumların Türklerden daha fazla balık tükettiğini belirttiler. Bunun nedeni Kıbrıs’ta çok insan balıkları tanımıyor bile. Yani Kıbrıslı Türklerde çok fazla balık kültürü yok bir de balık tüketmeyi tercih edenlerin de ekonomik sıkıntıya düşmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugün en düşük fiyatlı balığımız kilosu 30 TL’den başlıyor, 180-200 TL’ye kadar çıkıyor. Haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Balıkta bulunan vitaminleri alabilmek için en azından en ucuz fiyatlı balıklar bile tüketilebilir. Sağlıklı beslenme açısından balık mutlaka tüketilmelidir.”

Sıdıka Bozdağ (Bozdağ Balıkçılık)

“Balık satışları çok kötü değil iyi gidiyor ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Sezon yeni açılıyor ve kış aylarında çeşitler de çoğalıyor. Pandemi öncesinde balık satışları daha iyiydi ancak salgınla birlikte hayat pahalılığının artması ve insanların alım gücünün düşmesi satışlara kötü yansıdı. Ümidim var inşallah daha iyi olacaktır. Balık satış fiyatlarımız kilosu 40 ile 160 arası balığın cinsine göre değişiyor. Pandemi öncesinde ise balığın kilosu 25 ile 100 TL arasında değişiyordu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı ve açıklamada Güney Kıbrıs’ta kuzey Kıbrıs’a oranla daha fazla balık tüketildiği ifade edildi. Bunun nedeni bana göre hayat pahalılığıdır. İnsanların alım gücü çok düştü ve bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizde zaten çok fazla balık tüketme alışkanlığı yoktur. Yeni yeni bu alışkanlık başlıyor. Onun da nedeni diyetisyenlerin, doktorların ve spor salonlarının tavsiyeleri ile oluşmaya başladığını düşünüyorum. Kıbrıs’ta çıkarılan balıkların pahalı ve yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle Türkiye’den de getirmek zorunda kalıyoruz. Kıbrıs’ta çıkan balık güneyde daha pahalı satıldığı için balıkçılar oraya göndermeyi tercih ediyor. Biz de güneydeki balıkçıların verdiği fiyatı verirsek bize balık veriyorlar. Bu nedenle adada çıkarılan balık pahalıdır. Bebekler, yaşlılar ve gençler sağlık için balık tüketmelerini tavsiye ediyorum. Bugün her bütçeye uygun balık bulabilmek mümkündür.”



Bazı balık ve deniz ürünlerinin fiyatları şöyle;

Çiftlik Çipura: 60 TL (Kilosu)

Gümüş Lokum: 60 TL (Kilosu)

Mineri: 80 TL (Kilosu)

İstavrit: 60 TL (Kilosu)

Minakop: 65 TL (Kilosu)

Mercan: 60 TL (Kilosu)

Voppa: 40 TL (Kilosu)

Palamut: 40 TL (Adet)

Kalamar: 120 TL (Kilosu)

Somon: 110 TL (Kilosu)

Karides: 180 TL (Kilosu)

Deniz Levrek: 80 TL (Kilosu)

Deniz Çipura: 70 TL (Kilosu)

Barbun: 60 TL (Kilosu)