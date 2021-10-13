banner493

Davası 14 günde hazır

banner514

Soygun ve darp olayıyla ilgili tanıklara müdahale ettiği gerekçesiyle aleyhine 3 dava okunan avukat Serhan Çınar teminata bağlandı

Davası 14 günde hazır
banner432

Girne’de meydana gelen soygun, darp, gasp ve alıkoyma suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında şikayetçi konumunda olan ancak hırsızlık suçundan tutuklu bulunan Turgut Katırcı’nın avukatı sıfatıyla Girne Polis Müdürlüğü’ne giden ve orada tanıklara müdahale ettiği, polisle tartışıp mukavemet gösterdiği öne sürülen Avukat Serhan Çınar’a 11 Ekim’de dava okunmasının ardından dün de teminata bağlandı. 
Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkan Çınar, aleyhine getirilen suçlamalarla ilgili davanın en erken zamanda mahkemeye getirilmesi halinde belirlenecek teminat şartlarına itiraz etmeyeceğini belirtti.
Mahkeme, davanın 14 iş günü içerisinde dosyalanmasına direktif verirken, Çınar’ın 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve kefil kefaleti şartı koymadı. Çınar, “tanıklara müdahale, adaletin tecellisini engelleme ve polis mukavemet” suçlarından yargılanacak.  

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Vurdu kaçtı
Vurdu kaçtı
  1. KIBRIS

banner456

banner472