Davası 14 günde hazır

Girne’de meydana gelen soygun, darp, gasp ve alıkoyma suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında şikayetçi konumunda olan ancak hırsızlık suçundan tutuklu bulunan Turgut Katırcı’nın avukatı sıfatıyla Girne Polis Müdürlüğü’ne giden ve orada tanıklara müdahale ettiği, polisle tartışıp mukavemet gösterdiği öne sürülen Avukat Serhan Çınar’a 11 Ekim’de dava okunmasının ardından dün de teminata bağlandı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkan Çınar, aleyhine getirilen suçlamalarla ilgili davanın en erken zamanda mahkemeye getirilmesi halinde belirlenecek teminat şartlarına itiraz etmeyeceğini belirtti.

Mahkeme, davanın 14 iş günü içerisinde dosyalanmasına direktif verirken, Çınar’ın 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve kefil kefaleti şartı koymadı. Çınar, “tanıklara müdahale, adaletin tecellisini engelleme ve polis mukavemet” suçlarından yargılanacak.