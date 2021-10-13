Önce kurultay sonra sandık

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün erken seçim gündemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 6 Şubat tarihi, Meclis’te nisap sağlanamaması konuları ele alındı.

Hükümet ve muhalefetin erken seçim için 6 Şubat 2022 tarihi üzerinde uzlaşıya varıldığı açıklansa da nisap sorunu nedeniyle seçimin ocak ayına çekilmesi de gündeme geldi. UBP Parti Meclisinin hafta sonu toplantı gerçekleştireceği, MYK’nın seçim tarihiyle ilgili alacağı kararı değerlendireceği ve tavsiye kararı vereceği bilgisi elde edildi.

Bu arada dün toplanan UBP Lefkoşa İlçesi kurultayda 'tarafsızlık' kararı aldı. UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ilk ilçe toplantılarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Gardiyanoğlu: Tarafsız kalacağız

Gardiyanoğlu, “Bu dönem daha hızlı, daha net ve daha kararlı yolumuza başladık. İlçe olarak 30-31 Ekim tarihinde yapılacak olan kurultayımızda aday olan 4 değerli vekilimize başarılar dileriz” dedi.

Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“İlçe kademeleri; İlçe Yönetim kurulu, İlçe Örgüt başkanlarımız, İlçe Kadın Kolları, İlçe Gençlik kolları, Disiplin ve Denetleme kurullarımız yapılacak olan kurultayda bölgemizde bir ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, birliğimize ve bütünlüğümüze herhangi bir gölge düşmemesi için tarafsızlık kararı almıştır.”

Yapılan oylamada İlçe Saymanlığına Tahsin Altıncıoğlu, İlçe yönetim kurulu sekreterliğine Kemal Kerem ve İlçe Asbaşkanlığına Mustafa Akyön oy birliği ile seçildiklerini duyuran Gardiyanoğlu, “Yeni dönemin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.