‘Sandığa gidelim’

Ömer KADİROĞLU

Parlamentoda temsil edilen siyasi partiler 6 Şubat’ta erken seçime gidilmesini tartışırken, vatandaşlar da “bir an önce sandığa gidilmesine’ destek veriyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, seçim sonrasında ülkedeki sorunların kısa sürede çözülebileceğine inanırken, siyasete güvenin kalmadığını da belirtiyor. Ancak, erken seçim sonrasında daha güçlü bir koalisyonun ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Ne dediler…?

Ahmet Öztaç

“Erken bir seçim kesinlikle olmalıdır. Erken bir seçim olmasını ülkede yaşanan düzensizlik ve sorunlar nedeniyle istiyorum. 70 yaşındayım ve gelen ağam giden paşam sistemi ile bugüne kadar bu ülke getirildi. Bundan sonra da düzeleceğine olan ümidim kalmamıştır. Ülkede bir başıboşluk var ve öyle de gidiyor. Bu ülkenin, siyesilerin kendi çıkarlarını değil halkın çıkarları ve ülke menfaatlerini düşünmeye başladığı zaman düzeleceğine inanıyorum.”

Mustafa İlker

“Ülkenin gidişatı ve hiçbir işin doğru düzgün olmaması nedeniyle bence erken seçim olmalıdır. Erken seçim olursa bu yaşanan karmaşa ve düzensizliğin ortadan kalkacağına inanıyorum. Şu anda hiçbir şey yolunda gitmiyor o nedenle erken bir seçim ile daha fazla yıkım olmadan toparlanabileceğine inancım vardır.”

Taner Şener

“Ülkede hemen erken bir seçim olmalıdır çünkü gidişat hiç de iyi değildir. Son seçimlerden bu yana ülkede doğru düzgün hiç bir şey olmadı. Bu nedenle erken seçim olması gerektiğine inanıyorum. Şu anki sistemden ve yönetimden hiç memnun değilim. Bir seçim olursa yeni bir oluşum gereklidir ancak yine aynı parti ve aynı adaylarla seçime gidilecek. Seçim olursa çok fazla değişen bir şey olmayacak elbet ancak en azından şimdiden bir nebze daha iyi bir yönetim olacağına inanıyorum.”

Mürüde Sütçüoğluları

“Erken seçim olmalıdır. Mevcut hükümetten memnun değiliz ve güvenimiz kalmadı. Zaten kendileri bile kendilerinden memnun değildir. Yıllardır hiçbir hükümet tam anlamıyla görev sürelerini tamamlayamadı ve erken seçimler yapılıyor. Yaşanan süreçte CTP’nin oylarının biraz daha yükseleceğini, UBP’nin de oylarının ise çok aşağılara düşeceğini düşünmüyorum. Erken bir seçim yapılırsa ikili bir koalisyon olacağına inanıyorum. İki farklı görüş olacak ancak tek başına bir partinin iktidar olması mümkün görünmüyor. Seçim sistemini değiştirmek gerekiyor, mevcut sistem ile iyi bir seçim olmayacaktır.”

Cengiz Uzuner

“Bence erken bir seçim olmalıdır. Mevcut hükümetten memnun değiliz ve belki mevcut durumdan daha iyi olacağından erken seçim olmalı, yönetim değişmelidir. Gönül ister ki yeni bir oluşumun seçimlere kadar oluşsun. Çünkü yıllardır aynı partiler aynı kişiler o göreve geliyor gidiyor sonra yine geliyor değişen bir şey yok. Böyle giderse iyi günleri görebilmek pek mümkün olmayacaktır.”

Mehmet Öğünçer

“Her zaman erken seçim oluyor ve hiçbir hükümet görev süresini tamamlayamıyor. Eğer erken mevcut seçim sistemi ile olursa değişen pek bir şey olmayacak. Ülkede tek çözüm Güney Kıbrıs’taki gibi Başkanlık sistemine geçmektir. Milletvekilleri yasa çıkartacak, yasa tadil edecek diğer tüm işler de tek kişi tarafından yönetilecek. Her seçimde müdür, müsteşar değiştirdiler ve bu hallere geldik. Kesinlikle seçim sisteminin değişmesi lazım, çünkü dediğim gibi bu sistemle seçime gidilirse değişen bir şey olmayacak.”

Mesut Kurt

“Ben bir vatandaş olarak erken bir seçim yapılmasını istemiyorum. Halktan aldıkları vergiler ve paralarla iki de bir seçime gidiyorlar ve vatandaşın parasını boş yere harcıyorlar. Her zaman erken seçim diyorlar, bu nereye kadar böyle gidecek? Muhalefet partileri bugün baştaki partiyi eleştiriyor ancak şu anki hükümetten önce onlar görevdeydi ne farkı vardı? Böyle bir süreçte olsun her parti bir tarafa çekeceğine herkes elini taşın altına koysun ve ülkeyi güzelce yönetmeye baksınlar. Bunlar böyle yaptıkça bizleri sandığa gitme konusunda soğutuyorlar. Göreceksiniz yapılacak seçimlerde sandığa katılım oranı daha da düşecektir.”

İbrahim Emindayı

“Erken bir seçim kesinlikle olmalıdır. Ülkede hiçbir iş yolunda gitmiyor ve mevcut yönetimle işler daha da kötü bir hal aldı. Erken bir seçimle yaşanan bu sıkıntıların biraz olsun düzeleceğine inanıyorum. Bu ülkede başkanlık sistemi uygulanırsa işlerin yoluna gireceğini düşünüyorum ve bu sisteme geçilmesini de desteklerim.”