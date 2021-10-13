Yazık bu gençlere

Suna ERDEN

Girne’de yaşamını sürdüren 22 yaşındaki Halil Dural dün öğle saatlerinde Ozanköy’deki park içerisinde ölü olarak bulundu. Bir vatandaş tarafından fark edilen Halil Dural’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, Dural’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, bu gencimizin uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Bu yönde soruşturma sürerken, kesin sonucun otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. Bu arada Dural’ın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı. Tutuklanan şahsın, Dural’la birlikte uyuşturucu içtikleri öne sürüldü. Dural’ın fenalaştıktan sonra yere yığıldığı, A.T. isimli şahsın korkup kaçtığı iddia edildi.



Tehlike büyüyor

Genç bir insanın madde kullanımı sonucu yaşamını yitirdiğine dair şüphe endişeye neden olurken, uyuşturucu tehlikesi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan uyuşturucu ticareti, gençlerin geleceği açısından büyük bir tehlike yaratıyor.

Yapılan uyarılara karşın devletin de bu konuda etkili önlem alamadığı, KKTC polisinin kapsamlı operasyonlar konusunda eleman ve teknik donanıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Kaynak Avrupa

Öte yandan geçtiğimiz gün yayımlanan İsviçre merkezli, Küresel Organize Suç Endeksi ve Raporu’na göre; kokainin Belçika üzerinden Avrupa’ya girdikten sonra Hollanda’dan Kıbrıs’a yolcu uçuşları veya hava yoluyla gönderildiği belirtildi. Sentetik uyuşturucular amfetamin, metamfetamin ve ekstazinin turist sezonunda arttığı Kıbrıs’ta, sentetik uyuşturucuların çoğunlukla hava yoluyla getirildiği ve genellikle Hollanda menşeli olduğu aktarıldı.

Aynı kaderi paylaştılar

Halil Dural’ın arkadaşı Nedim Bük de 2016 yılı Haziran ayında terk edilmiş boş bir evde ölü olarak bulunmuştu.

Yapılan soruşturma sonucu 22 yaşında hayatını kaybeden Bük, Halil Dural ve iki şahsın daha birlikte Bonzai içtikleri belirlenmişti. Bük’ün uyuşturucu içtikten sonra fenalaştığı ve yere yığıldığı, arkadaşları İ.D.A.Ş ve Halil Dural’ın korkup kaçtıkları ortaya çıkmıştı. Olaydan 7 gün sonra polise giderek itiraflarda bulunan üç şahıs, Bük’le birlikte bonzai içtiklerini anlatmıştı.